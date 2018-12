Wat staat er voor de tweelingen, rammen, steenbokken, vissen en leeuwen onder ons te wachten in het nieuwe jaar? Wij vroegen het astrocoach voor vrouwen Deborah Cabau.

Ook 2019 wordt volgens haar een jaar van onthullingen. Onderwerpen die al die tijd het daglicht niet konden verdragen, zullen in 2019 belicht worden. Er gaan nog meer mensen kiezen voor zelfstandig ondernemerschap en mensen hebben nog meer behoefte om zich uit te drukken en om zichzelf te laten zien. Een jaar vol creativiteit dus. En wat zijn de kansen en uitdagingen voor alle sterrenbeelden in 2019?

Steenbok (22 december tot 19 januari)

Kansen

Dit jaar is een super goed jaar voor communicatie. Het lijkt allemaal lekker vlot te willen gaan en je raakt hierdoor in gesprek met mensen die je anders nooit zou spreken. Het kan zijn dat je meer gaat reizen en dat je hierdoor meer gelijkgestemden ontmoet. In januari ga je een commitment aan waar je de rest van het jaar aan gaat werken. Jouw beste tijd is tussen juli en september.

Uitdagingen

Er zullen mensen dit jaar op jouw pad komen die jou kunnen ontmoedigen, uitdagen of jouw plannen tegenwerken. Met name mensen in autoriteitsposities lijken jou tegen te werken. In maart krijg je meer verantwoordelijkheid of begint er een periode van leren.

Waterman (21 januari tot 19 februari)

Kansen

De eerste twee maanden zijn perfect voor je om actie te ondernemen. Dit is een super goed jaar voor watermannen die interesse hebben in artistieke zaken, mystieke zaken, muziek of iets anders wat de zintuigen prikkelen. Met name van de watermannen die geboren zijn tussen 1 en 7 februari kan verwacht worden dat zij hun kennis uitbreiden op deze gebieden of de kennis die ze al hebben meer gaan inzetten.

Uitdagingen

Het kan heel goed zijn dat je dit jaar onnodige frustraties voelt bij financiële overeenkomsten. Je verliest je realiteitsgevoel of je hebt te weinig aandacht voor dit onderwerp. Vertrouw er niet op dat alles zomaar goedkomt.

Vissen (19 februari tot 20 maart)

Kansen

Dit is het jaar om trouw te blijven aan jezelf. Je doet er goed aan om jouw unieke ideeën vorm te geven en te promoten. Je zal je hierbij ondersteund voelen. Je hebt het meer dan ooit in je om te rebelleren als het niet gaat zoals jij het wilt. Degenen die geboren zijn tussen 19-27 februari zullen de meeste verandering ervaren.

Uitdagingen

Tot mei zal je wat beperkt voelen door jouw verplichtingen naar anderen toe. Er zijn veel toezeggingen maar niet perse actie. Je kunt prima deze tijd gebruiken voor een cursus of juridische kwesties tussen jou en anderen afwikkelen.

Ram (21 maart tot 19 april)

Kansen

De eerste vier maanden van het jaar ben je het meest actiegericht. Je kan te maken krijgen met een nieuwe start. Dit kan betrekking hebben op een verhuizing, nieuwe carrière of dat je meer dan ooit erg gemotiveerd bent met het inslaan van een nieuwe weg.

Uitdagingen

Ook dit jaar heb je net als het voorgaande jaar te maken met extra verantwoordelijkheden rondom thuis en familiezaken. De druk zal wel minder zwaar zijn, omdat je daar de nodige maatregelen al hebt getroffen.

Stier (20 april tot 20 mei)

Kansen

Om jouw doelen te bereiken doe je er goed aan om te werken met een groep die ondersteunend is. Je bent je aan het voorbereiden op iets en je zal hiervan de vruchten plukken als je goed je huiswerk doet. Je krijgt opties voor nieuwe wegen.

Uitdagingen

Om tegemoet te komen aan je natuurlijke behoeften zal je de eerste zes maanden goed moeten budgetteren. Het is van belang dat je wijs omgaat met je geld. Wees voorzichtig met financiële beslissingen.

Tweelingen (21 mei tot 20 juni)

Kansen

Relaties staan centraal dit jaar. In de liefde ga je erachter komen of je partner een echte of valse soulmate is. Op je werk ben je creatiever en als je dat inziet heb je mooie kansen om het te verzilveren door je hiervoor extra te laten betalen. De kans is echter groter dat je kiest voor ander werk waarin je talenten beter tot hun recht komen.

Uitdagingen

Je zal een paar valse starts krijgen begin van het jaar. Je zal voor keuzes staan die ingegeven worden vanuit je financiën en vanuit de liefde.

Kreeft (21 juni tot 22 juli)

Kansen

Kijk goed naar je verplichtingen dit jaar en pak nieuwe lange-termijn projecten op of werk aan een mooi persoonlijk doel. Je krijgt te maken met argwaan, maar ook met mensen die denken jou door te hebben. Dat komt omdat je dit jaar dingen voor elkaar krijgt die je niet van kreeften zou verwachten. Je bent dit jaar minder emotioneel, huiselijk en timide. Je gaat recht op je doel af en hebt energie in de rug mee.

Uitdagingen

Laat mensen die jouw rol ondermijnen of vraagtekens plaatsen bij jouw intenties lekker links liggen.

Leeuw (23 juli tot 22 augustus)

Kansen

Het eerste half jaar lijkt weinig spannends aan. Je bent vanaf de zomer meer gemotiveerd. Je hebt dan meer levensenergie waardoor je doelen hoger komen te liggen. Leeuwen geboren tussen 11-17 augustus zitten in een enorme groeifase.

Uitdagingen

Er zullen perioden zijn waar je bezorgd om zal zijn. Er lijkt geen richting in je leven te zitten. Je doet er goed aan om voor een planning te gaan zitten.

Maagd (23 augustus tot 22 september)

Kansen

Wat een prachtig jaar voor jou! Blijf geloven in jezelf en blijf werken aan je houding. Dan liggen de kansen voor het oprapen. Je kunt echt rekenen op meevallers dit jaar. Halverwege het jaar komt extra geluk jouw kant op.

Uitdagingen

Laat nieuwe mensen je leven binnenwandelen zonder je bedreigd te voelen en leer voor jezelf opkomen. Je hebt geen enkele reden om je minderwaardig te voelen ten opzichte van anderen omdat je een zeer goede aanvulling bent voor ieder team waar je dit jaar deel van uitmaakt.

Weegschaal (21 september tot 23 oktober)

Kansen

Dit kan jaar kan jij je nog beter uitdrukken dan normaal gesproken. Mensen vinden het heerlijk om jou om zich heen te hebben. Je zal het heel druk hebben met het doorvoeren van levensverbeteringen. Tussen april en augustus kan je ook hulp hierbij verwachten.

Uitdagingen

Van half mei tot eind juni dien je jouw uitgaven goed in de gaten te houden want het kan wel eens effect hebben op jouw sociale leven en jouw mogelijkheden voor entertainment.

Schorpioen (23 oktober tot 21 november)

Kansen

Je zal je ondersteund voelen in veel zaken die je dit jaar oppakt. En je bent het meest productief van februari tot juni. Het uitwerken van je eigen ideeën of je volledig in controle voelen over de situatie zal je ervaren in de laatste maanden van het jaar.

Uitdagingen

Prachtig jaar om je verleden los te laten en zaken anders aan te pakken dan je gewend bent. Hoe eerder je dit in het jaar realiseert, hoe makkelijker je leven zal verlopen. Maart is de maand om dingen los te laten anders zal je onnodig conflicten blijven ervaren over zaken waar je toch geen invloed meer op hebt.

Boogschutter (22 november tot 21 december)

Kansen

In de eerste maanden van het jaar zal je het gevoel hebben dat het geluk je in de steek heeft gelaten en dat je geen vooruitgang boekt. Misschien is het ook juist de bedoeling en hoe eerder je dit realiseert hoe makkelijker het eerste half jaar zal verlopen. Je zal veel baat hebben aan het structureel aanpakken van je gezondheid door bijvoorbeeld te sporten. Vanaf eind september ziet je leven er weer rooskleurig uit en keert je enthousiasme helemaal terug.

Uitdagingen

Tussen half mei en eind juni zal je getest worden op het gebied van relaties en financiën. En als je tussen 22 en 29 november bent geboren, zal je leven een plotselinge wending krijgen die je niet in de hand hebt. Voor iedereen is dat weer wat anders.

