Wist jij dat je gemiddeld 44,5kilo suiker per jaar eet?

We eten gemiddeld 122 gram suiker per dag. Dat staat gelijk aan zo’n dertig suikerklontjes. Op jaarbasis is dat 44,5 kilo. Dit gaat alleen om toegevoegde suikers en dus niet om de suiker uit natuurlijke producten. We hebben allemaal weleens zin in zoet, maar wat als je geen dag meer zonder kan? Word je suikerverslaving de baas in 2019 met deze tips en ga inzien dat je zelf al meer dan zoet genoeg bent.

Suiker is niet alleen verslavend, maar maakt je ook dikker. Geraffineerde suiker bevat geen enkele voedingsstof: geen vitaminen, geen mineralen en geen vezels. Als je teveel suiker eet, kun je risico lopen op een tekort aan voedingsstoffen. Alle suiker die niet wordt gebruikt als energie wordt opgeslagen als vet, met name zichtbaar in het buikgebied.

Suiker als beloning

Als je veel suiker eet, krijg je steeds meer zin in nog meer suiker. Suiker heeft een zelfde soort impact op je hersenen als cocaïne en nicotine. Het werkt als een beloning, waardoor je na het eten ervan direct een goed gevoel krijgt. Dit gevoel wil je vasthouden en hierdoor ga je nog meer suiker eten.

Het is allereerst belangrijk om jezelf de vraag te stellen of je voldoende slaapt. Vaak hebben we (meer) zin in suiker als we moe zijn. Je kan het goede voornemen hebben om van je suikerverslaving af te komen, maar als je niet focust op andere gebieden in je leven, zoals de kwaliteit van je nachtrust, zal het lastig worden om te minderen. Ga een paar weken een half uur eerder naar bed en kijk wat dit voor je doet.

Waarom heb je zin in zoet?

Waar kan je naast je slaap nog beter voor jezelf zorgen, zoals op het gebied van beweging en voeding in het algemeen, maar ook: heb je voldoende waardering voor jezelf? Ook mag je jezelf de vraag stellen waarom je zin hebt in zoet. Zijn het momenten dat je iets mist, als je iets niet wilt voelen, als je je verveelt of als er iets vervelends is gebeurd? Het is belangrijk om te weten waarom je suiker nodig hebt en om hier eerlijk over te zijn.

Vervolgens is het goed om je bewust te worden van wat je in mond stopt. Ga eens een paar weken letten op wat er in je eten zit en kijk op de verpakking naar verborgen suikers, zoals Glucosestroop, Fructosestroop, Maltodextrine, Maltose, Dextrose, Druivensuiker, Sacharose en Sucrose. Laat zoveel mogelijk pakjes, zakjes en kant-en-klaar maaltijden staan.

Stap voor stap

Als je tenslotte van plan bent om te minderen met suiker is het belangrijk dat je jezelf geen torenhoge verwachtingen oplegt. Begin met een kleine stap om vervolgens een volgende stap te zetten. Zorg dat je snacks in huis hebt die suikervrij zijn en neem eens een keer wat noten mee naar het werk. Het helpt ook om tegen anderen te zeggen dat je graag minder suiker wilt eten. Hierdoor kunnen anderen je ondersteunen en zijn ze er ook als het een dag wat minder goed gaat.