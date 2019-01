Vakantie naar Spanje? Dit zijn de zes mooiste steden

Met het aantal buitenlandse bezoekers dat naar Spanje reist is het land inmiddels het tweede land ter wereld dat de meeste toeristen verwelkomt na Frankrijk. In 2017 kwamen er ruim 82 miljoen vakantiegangers naar Spanje. Dat is een stijging van 8,9 procent op jaarbasis. Ook Nederlanders zoeken graag de zon op in Spanje. Wil je deze winter nog weg? Wij hebben de zes mooiste Spaanse steden voor je op een rijtje gezet.

Madrid

Over de hoofdstad van Spanje wordt wel beweerd dat het één van de mooiste steden van Europa is. De stad telt 3,2 miljoen inwoners en bruist van de energie. Ondanks de grootte is de stad wel degelijk intiem en kent een rijke architectuur. Voor kunstliefhebbers mag een bezoek aan het Prado museum niet ontbreken. Madrid is de perfecte stad om lekker te eten, op een terrasje te zitten en te winkelen.

Zaragoza

Deze stad behoort tot de vijf grootste steden van Spanje en telt bijna 700.000 inwoners. De stad wordt niet vaak genoemd in de lijstjes, maar dit is onterecht. De stad heeft veel interessante bezienswaardigheden en kent een rijke historie. Zo is daar het Aljafería paleis dat ruim duizend jaar oud is of de bijzondere kathedraal San Leo.

Barcelona

Dit is de stad van Antoni Gaudi, de kunstenaar die vrijwel in de gehele stad zijn stempel op de architectuur heeft gedrukt. Barcelona telt ruim 1,6 miljoen inwoners. De bekendste straat van Barcelona is de Rambla waar zich veel barretjes, winkeltjes en straatkunstenaars bevinden. Wat deze stad extra aantrekkelijk maakt, is de ligging aan zee met meerdere heerlijke stadsstranden.

Bilbao

Deze stad ligt in het noorden van Spanje aan de Atlantische oceaan en telt ruim 345.000 inwoners. Bilbao is vooral bekend vanwege het Guggenheim museum, maar er zijn tal van andere bezienswaardigheden die de moeite waard zijn. Je kunt er genieten van lokale culinaire specialiteiten. Door de ligging is het hier wel altijd een paar graden kouder dan in de rest van Spanje.

Granada

Granada is een van de meest veelzijdige en exotische steden van Spanje en telt bijna 240.000 inwoners. De stad ligt in het hart van Andalusië waardoor het klimaat heerlijk is, met name in de winter. De bekendste bezienswaardigheid van Granada is het iconische paleis Alhambra. In de knusse historische wijken kun je heerlijk verdwalen in de oude smalle straatjes die tegen een heuvel op liggen, waardoor je af en toe ook spectaculaire uitzichten hebt.

Valencia

Met haar ligging aan de Costa del Alzahar is dit een heerlijke stad voor een vakantie in Spanje. De stad telt 790.000 inwoners en staat bekend om de sinaasappels, de paella, een prachtig historisch centrum, maar het is ook de stad van de kunst en de wetenschap Valencia met haar authentieke sfeer heeft veel goede restaurantjes en een bruisend nachtleven.