Op zoek naar een nieuwe relatie? Zo doe je dat online!

Nederlanders gaan jaarlijks 22 miljoen keer op date, ons land telt meer dan 2,9 miljoen alleenstaanden en er zijn 1,4 miljoen actieve daters. Wereldwijd vinden er meer dan 1.6 miljard swipes per dag op Tinder plaats. Elkaar leren kennen via het internet is tegenwoordig niet meer dan normaal. Ben jij op zoek naar een nieuwe relatie? Zorg dan eerst dat je deze tips hebt gelezen.

Internet daten vergroot je kans op het vinden van een nieuwe partner aanzienlijk, omdat steeds meer singles de weg naar dating via internet weten te vinden. De keuze is groot, maar daarmee de concurrentie ook nu steeds meer mensen internet daten uitproberen. Een beetje verdiepen in de wereld van het daten via het internet is dus geen overbodige luxe.

Voordat je je inschrijft op een datingsite is het goed om jezelf de vraag te stellen of je echt klaar bent voor een nieuwe relatie. Alles wat nog niet compleet en afgerond is met een vorige relatie neem je onbewust mee naar een potentiële nieuwe relatie. Daten kan ook een afleiding zijn waarmee we iets uit de weg proberen te gaan.

Juiste datingsite kiezen

Ben je er klaar voor? Dan begint het allemaal met het kiezen van de juiste datingsite die bij jou past. Zo heb je gratis en betaalde datingsites. Daarnaast zijn er ook nog datingsites die zich richten op een bepaalde doelgroep, bijvoorbeeld voor hoger opgeleiden. Een voordeel van een betaalde datingsite is dat deze let op privacy en veiligheid en dat inschrijvingen worden gecontroleerd. Het kiezen van een datingsite vergt enige zorg en aandacht.

Zodra je een keuze hebt gemaakt voor een datingsite mag alle aandacht naar je profiel gaan. Mensen voelen aan of iemand oprecht aandacht heeft besteed aan zijn of haar profiel. Dit nodigt meer uit tot het leggen van contact en wekt ook de indruk dat je het daten serieus neemt. Het aanmaken van je profiel is vaak onderdeel van de inschrijving op een datingsite. Neem de tijd om iets over jezelf te schrijven, beantwoord alle vragen eerlijk en ben vooral jezelf. Er zijn al genoeg anderen op de wereld.

Profielfoto

Je profielfoto is het eerste waar mensen naar kijken. Daten op internet is voor een groot deel een visuele aangelegenheid. Jouw foto bepaalt voor het grootste deel of iemand naar jouw profiel doorklikt. Zorg ervoor dat je een goede kwaliteit foto hebt, dus geen vakantiekiekjes, waar je ogen zichtbaar zijn. Plaats geen foto’s met andere mensen erop, al drinkend op een terras of als je bezig bent met je hobby.

Eerste contact

Als alles geregeld is, kan je beginnen met daten. Als je iemand tegenkomt die je graag beter zou willen leren kennen, is het tijd om een mail te sturen. Zorg ervoor dat je interesse toont, dat je open blijft en dat je vanuit waardering voor de ander schrijft. Vrijwel iedereen vindt het spannend om te daten, zeker een eerste keer, dus houd hier ook rekening mee. Houd het speels en luchtig, zie het daten meer als het ontmoeten van nieuwe mensen en als een avontuur waarin je veel over jezelf en anderen kunt leren.