Trouwen in 2019? Zo doe je dat!

Ben jij van plan om dit jaar in het huwelijksbootje te stappen en maak je je klaar voor de grote dag van je leven? Ook dit jaar zijn er weer een aantal trends die ervoor zorgen dat jij en je aanstaande straks een stralende bruiloft hebben. Dat niet alleen, maar ook volgens de laatste trends.

Een beetje bruiloft draait allang niet meer alleen om de kleur wit of ivoor. Steeds meer mensen durven kleur te bekennen, ook tijdens hun trouwdag. Wit is een veilige kleur, zoals een wit decor, maar dit jaar zullen we vaker knalkleuren voorbij zien komen. Vooral marineblauw en licht roze zijn populaire kleuren in 2019.

De first look

De first look, oftewel het moment dat mensen jou voor het eerst zien in je jurk, is een speciaal moment tijdens je trouwdag. Dat is uiteraard hét moment voor je aanstaande, maar zorg ervoor dat je ook een first look moment met je vader plant. Zodra je klaar bent met aankleden en optutten, krijgt jouw vader de primeur. Het is niet alleen een bijzonder moment, maar ook één van de beste tips voor de mooiste trouwfoto’s.

Over wit gesproken; hoewel ivoor en wit de meeste voorkomende en beschikbare kleuren zijn in trouwjurkenland zien we dat steeds meer vrouwen een bruidsjurk in kleur kiezen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een zwarte of rode bruidsjurk? Je kan ook voor een gekleurd detail kiezen, zoals een gekleurde voering in de kleur lavendel.

Trouwpakken

En wat zijn de trouwpaktrends voor 2019? Dit jaar is het tweedelige pak dé keuze van het jaar. Het mag voor de moderne bruidegom allemaal wat minder saai en stijf. Ook trouwpakken met printjes zijn heel erg hip. Wat betreft de kleuren van het trouwpak kan je in 2019 niet verkeerd zitten met groen, grijs, petrol of ‘gewoon’ blauw. De trendsettende trouwpakken van Suits at Sea zijn vooral erg populair en komen met een totaalbeleving, sinds de opening van hun volledig ingerichte ManCave. Hier kan je een uniek pak op maat laten maken én designen. Laatste tip: het personaliseren van je trouwpak is het helemaal in het komende jaar, met matchende kleurcombi’s, nieuwe design details en een getailleerde pasvorm.

Locatie

Qua locatie is de industriële look een trend met de nadruk op onbewerkte ruimtes. We trouwen niet meer in een klassieke feestzaal, maar het mag juist iets anders zijn. De ruimte moet niet te perfect zijn. Een andere trouwtrend voor 2019 is dat het diner informeler is. Het gaat meer om het delen van eten en dat er geen vaste zitplekken zijn. Hierbij speelt duurzaamheid een belangrijke rol.

Tenslotte is de after wedding shoot dé trend van dit jaar. Dit betekent dat je een fotoshoot in vol ornaat plant na de bruiloft, dus met trouwkleding aan, op een bijzondere locatie ergens in het buitenland. Vergeet dus niet je trouwkleding in te pakken als je op huwelijksreis gaat!