Vakantie 2019: tips en trends

Het duurt nog even, maar toch zijn al veel mensen bezig met het plannen van hun zomervakantie. Terwijl de voorjaarsvakantie en de meivakantie nog gevierd moeten worden, wordt er al flink gezocht op auto-, kampeer- en vliegvakanties. Ben je van plan om dit jaar met vakantie te gaan, dan wel alleen, met je gezin, ver of juist dichtbij van huis of wil je liever een voetbalreis maken, zoals naar de WK vrouwen? Wij hebben een aantal vakantie tips voor 2019 op een rijtje gezet.

Op reis met het gezin

Het is nog winter, maar toch zijn dit de maanden om na te denken over de vakanties en om knopen door te hakken. Verre reizen zijn populair, ook met kinderen. Wat zijn de beste bestemmingen in 2019? Colombia is absoluut een opkomende bestemming voor gezinnen. Het televisieprogramma ‘Wie is de Mol’ gaat dit jaar naar Colombia wat het land alleen maar nog meer op de kaart zal zetten. Maar ook de Verenigde staten, Thailand en Japan zijn mooie en kindvriendelijke bestemmingen om met het gezin naartoe te gaan.

Voetbalreis

Wil je dit jaar live bij het WK vrouwen voetbal aanwezig zijn? Een voetbalreis is een geweldige ervaring. De WK vrouwen vindt plaats van 7 juni tot 7 juli 2019 en wordt gespeeld in negen speelsteden in Frankrijk: Valenciennes, Reims, Le Havre, Rennes, Lyon, Grenoble, Nice, Montpellier en Paris. Een georganiseerde voetbalreis is zonder twijfel de makkelijkste en meest comfortabele manier om een voetbalwedstrijd in het buitenland te bezoeken. De populairste voetbal landen zijn Engeland, Duitsland en Spanje.

Alleen op reis

Ben je van plan om dit jaar alleen op reis te gaan? Dat kan natuurlijk ook. Het avontuur begint met het kiezen van een leuke bestemming. Sommige bestemmingen zijn wat beter geschikt voor de soloreiziger, zoals Zuidoost-Azië. Hier kan je wat langer op reis, kan je meerdere landen bezoeken en heb je genoeg aan een rugzak. Ook Australië is een ideaal land om alleen naartoe te gaan, alleen om al het feit dat ze daar Engels spreken. Je kan uiteraard ook een groepsreis boeken of, als je single bent, een speciale singlereis.

Stedentrips

Wil je een paar dagen weg in de meivakantie? Je kan uiteraard naar Parijs of Londen gaan, maar je kan er ook voor kiezen om een nieuwe stad te ontdekken. Wel zo avontuurlijk. Wat dacht je van Krakau, Praag of Istanbul? In Krakau kan je bijvoorbeeld een bijzondere wandeling maken door de Joodse wijk of genieten van de hippe kunst op straat. Maar ook de Kroatische hoofdstad Zagreb is dit jaar favoriet. Deze stad is gemakkelijk te bereiken vanaf Nederland en is een relatief kleine hoofdstad. Dit zorgt ervoor dat de stad uitstekend te ontdekken is in een dag of twee á drie.