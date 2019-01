7 originele tips voor de voorjaarsvakantie 2019

De voorjaarsvakantie is bij uitstek dé periode om een dagje eropuit te gaan met kinderen, partner, familie of vrienden. Blijf jij dit jaar thuis? Wij hebben zeven originele tips voor activiteiten en uitjes op een rijtje gezet.

Zeekajakvaren

Voor de actievelingen onder ons kan je in de voorjaarsvakantie gaan zeekajaksvaren. De beste plek om dit te doen is in Zeeland. In deze provincie kan je één worden met de natuur, genieten van de buitenlucht en wie weet spot je wel bruinvissen, zeehonden of bijzondere vogels tijdens het zeekajakvaren. Het kajakken is vanaf 14 jaar en ouder.

Koe knuffelen

Er zijn zat kinderactiviteiten in de voorjaarsvakantie, maar dit is een activiteit die wel extra origineel is. We hebben het hier over koe knuffelen. Helemaal hip tegenwoordig en kinderen zijn er dol op. Je kan dit onder andere doen in Delfstrahuizen in Friesland of bij Zorgboerderij Hof Noord Empe in Gelderland.

Motorbeurs in Utrecht

In de jaarbeurs in Utrecht vindt van 14 tot en met 17 februari de motorbeurs plaats: accessoires, reizen, gereedschap, cursussen en natuurlijk veel motoren. Daarnaast zijn er ook gespecialiseerde offroad motoren en kan je er custom motoren bewonderen tijdens de Custom Bike Show. Voor ieder wat wils dus.

Huishoudbeurs in Amsterdam

In de Rai in Amsterdam vindt van 16 februari tot en met 24 februari de Huishoudbeurs plaats. Gezellig om een dagje met vriendinnen naartoe te gaan om te shoppen, voor live entertainment en creatieve workshops. Mode, vrije tijd, wonen en culinair, alles komt hier aan bod.

Airsoft

Airsoft is een combat simulatie game die vaak wordt vergeleken met paintball. Toch is airsoft anders. Er wordt gebruik gemaakt van replica wapens en de verschillende speltypes die gespeeld worden, zorgen voor genoeg variatie. Denk aan de game-modes zoals bekend in Call of Duty en Battlefield. Op zoek naar accessoires en apparatuur voor je airsoft buitenactiviteiten? Check dan eens bij airsoft apparatuur van outdoorextreme.nl.

Kinderactiviteiten Tropenmuseum Amsterdam

Een dagje Amsterdam is altijd een goed idee in de voorjaarsvakantie, zeker met kinderen. In het Tropenmuseum vinden er spannende rondleidingen en creatieve activiteiten plaats. Tot 3 maart is er de tentoonstelling Ziezo Marokko, een avontuur voor het hele gezin.

Het boomkroonpad

Het boomkroonpad in Drouwen in de provincie Groningen is een unieke wandelroute. Je wandelt namelijk niet op de grond, maar door de toppen van de bomen. Een perfect uitje voor met kinderen en er is ook nog een speelbos waar je doorheen kunt wandelen.