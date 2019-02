Het aantal singles stijgt. In 2015 is de helft van alle huishoudens in Nederland single, aldus Jan latten, hoogleraar sociale demografie. Dan komt het goed uit dat het binnenkort Valentijnsdag is. Uiteraard is elke dag de dag van de liefde, maar op 14 februari zijn er voor singles net even wat meer mogelijkheden om de stoute liefdesschoenen aan te trekken. Wij hebben een aantal Valentijnsdag tips voor singles op een rijtje gezet.

Om te beginnen: wil je graag een date en ben je online aan het daten, maar lukt het nog niet helemaal? Een goede eerste indruk maak je met je foto, zo blijkt uit onderzoek. Ruim 75 procent van de Nederlandse singles vindt een profielfoto een absolute must om überhaupt een datingprofiel aan te klikken. Vaak is één foto niet voldoende, liever drie of vier. Ook een persoonlijke omschrijving waarin je jezelf laat zien voor wie je bent, is belangrijk.

Online datingsites

Ben je nog niet online aan het daten, maar weet je niet waar te beginnen en hoe je dit op een betrouwbare manier kan doen? Lexa.nl is een betrouwbare site en tevens een van de grootste datingssites van Nederland. Zoek je een date met een hoger opgeleide single? Dan past e-Matching wellicht beter bij je. Wil je wat serieuzer daten, check dan e-Darling en voor daten met een persoonlijkheid die écht bij je past, kan je terecht bij Parship.

Klaar voor de liefde

Wil je graag weer daten, maar ben je nog niet helemaal klaar voor een nieuwe liefde? Dan is het belangrijk dat je eerst met jezelf aan de slag gaat. Soms gaan we te snel naar een volgende relatie, terwijl we bijvoorbeeld nog last hebben van onverwerkt liefdesverdriet. Ga hier eerst mee aan de slag, ben je eigen Valentijn en ga vervolgens weer op zoek naar een nieuwe date.

Valentijnsdag events

Waar ontmoet je dit jaar met Valentijnsdag de leukste singles? In Rotterdam vindt op 14 februari de speeddate About Love plaats. Je hebt dan ongeveer twintig dates in vier minuten en op je datekaart geef je aan met wie je verder in contact wilt komen. In Amersfoort organiseert DJ Jean de Soulboat 30+ een extra avond editie die in het teken van Valentijnsdag staat.

Is theater meer iets voor jou? Ga dan naar de voorstelling JA vanuit Singles United. Nasrdin Dchar onderzoekt de wereld van het huwelijk, wat er bij komt kijken qua organisatie en wat het betekent om “ja” tegen iemand te zeggen. Ook in Arnhem vindt er op Valentijnsdag een Speeddaten Arnhem plaats. Onder het genot van een drankje en een hapje leer je andere singles kennen en beslis je na een paar minuten of je de ander beter wilt leren kennen.

Daten met een goed doel

Wil je meer inzicht krijgen met welke intentie je gaat daten en hoe je daten meer als ontmoeten kan zien? Stichting Verkering met Jezelf organiseert op Valentijnsdag een avond ‘Jij & Daten’ in CREA Amsterdam. Wil je tenslotte het ontmoeten van mensen koppelen aan een goed doel? Stichting Jarige Job organiseert op Valentijnsdag in de van Nelle fabriek in Rotterdam de vijfde editie van ‘Daten met je hart’, waarbij daten gecombineerd wordt met het inpakken van verjaardagsboxen voor kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren omdat er thuis niet genoeg geld is.