Zo verlicht je je huis in 2019

De juiste verlichting voor in je huis vinden; het kan een hele uitdaging zijn. Er zijn verschillende soorten verlichting en het is goed om van tevoren te bedenken wat je met een lamp wilt bereiken. Kies je voor een hanglamp of een vloerlamp bijvoorbeeld? Wil je een bepaald object uitlichten of juist op een sfeervolle wijze met elkaar aan tafel zitten? Wij zetten de verschillende soorten verlichting en de verlichtingstrends van 2019 voor je op een rijtje.

Soorten verlichting

In een ruimte zie je meestal een samenspel van verschillende lampen waardoor deze optimaal verlicht wordt. Er zijn verschillende soorten verlichting te onderscheiden. Zo is er basisverlichting, sfeerverlichting, functionele verlichting, gerichte verlichting en decoratieve verlichting. Basisverlichting is de algemene verlichting in huis die zorgt voor een gelijkmatige verdeling van licht, ook als het buiten donker is. Dit zijn de lampen die je als eerste aandoet als je een ruimte binnenloopt.

Sfeerverlichting bestaat uit lampen die je aandoet om een gezellige en warme sfeer in huis te creëren, zoals een hanglamp boven de eettafel of een vloerlamp in je woonkamer. Deze verlichting is een aanvulling op je basisverlichting en bestaat uit lampen die je ’s avonds aandoet. Functionele verlichting zijn lampen die een specifieke functie hebben en vaak fel licht geven, waardoor je iets goed kunt zien. Denk hierbij aan een leeslamp of bureaulamp.

Bij gerichte verlichting gebruik je lampen om een specifieke plek te verlichten of om een bepaald object uit te lichten. Dit kan bijvoorbeeld een spotje zijn dat een schilderij, beeld of meubel uitlicht. Decoratief licht is puur ter decoratie, zoals kerstlampjes, lichtslingers en lichtsnoeren. Deze lampen hebben vaak kleine peertjes en stralen gekleurd of geel licht uit.

Draadlampen

Lampen die je momenteel veel ziet, zijn draadlampen. Door de lamp neer te zetten op de vloer of op de tafel maak je er een mooie decoratie van die ook nog eens functioneel licht geeft. Draadlampen zijn open, dus het soort peertje dat je gebruikt is heel belangrijk voor het licht dat ze uitstralen. Naast dat je ze kunt neerleggen, zijn draadlampen er ook als plafonnieres en als hanglampen.

Open hanglampen

Hanglampen met een industrieel open frame zorgen ervoor dat elke ruimte in de schijnwerpers wordt gezet. Door boven de eettafel drie van deze hanglampen te hangen wordt je eethoek een echte eyecatcher. Ook hierbij is het belangrijk om te letten op de soort peer in de hanglamp. Door te kiezen voor een grote dimbare peer kun je zelf bepalen hoe fel het licht schijnt.

Industriële vloerlampen

De industriële inrichting is nog steeds populair, ook dit jaar. Op het gebied van verlichting vertaalt zich dit naar stoere en stevige hanglampen, die qua maat steeds groter lijken te worden. Ook houten vloerlampen gecombineerd met metaal zijn een trend. Zo zie je steeds vaker robuuste vloerlampen in een industriële stijl, bijvoorbeeld met een betonlook. Geef de vloerlamp een prominente plek in je woonkamer of zet deze neer bij een fauteuil en creëer zo een knusse leeshoek.

Oosterse lampen

Lampen met een oosterse uitstraling passen goed in het interieur van dit jaar. Deze lampen geven een sfeervolle verlichting, waarmee je je in een ander land waant. De lampen zijn van metaal en zijn er in verschillende kleuren. Met name goud en messing zijn populair en erg trendy dit jaar. Ze zorgen voor een luxe en warme uitstraling. Kies bijvoorbeeld voor een goudkleurige hanglamp boven de eettafel. Door het te combineren met andere materialen, zoals beton, krijg je een mooi contrast.

Zichtbaar peertje

Tenslotte zie je ook veel lampen waarbij de peer goed te zien is en echt onderdeel uitmaakt van het uiterlijk van de lamp. Hang zo’n lamp bijvoorbeeld aan beiden kanten van het bed of hang er meerdere op verschillende hoogtes boven je eettafel. De peertjes zijn er in verschillende tinten en vormen. Met deze trend gaan we weer een beetje terug naar de jaren zeventig, maar dan natuurlijk wel anno 2019.