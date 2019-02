Populariteit camperreizen neemt toe: hier moet je naartoe en dit moet je weten

Steeds meer Nederlanders kiezen ervoor om met een camper op pad te gaan. Met name de zomervakantie is een populaire tijd om met het gezin en camper erop uit te trekken. Wat zijn de populairste bestemmingen voor 2019 en waar moet je op letten als je met een camper op reis gaat? Wij zochten het uit.

In de eerste drie kwartalen van 2018 werden in Nederland 1862 nieuwe kampeerauto’s verkocht. Dat is niet alleen 14,1 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar, maar ook meer dan ooit tevoren in een heel kalenderjaar, blijkt uit cijfers van BOVAG en KCI. Het zijn met name gezinnen die steeds vaker op camperreis gaan. Maar ook het huren van campers zit in de lift.

Canada, Australië of Nieuw-Zeeland

In 2018 kozen Nederlanders massaal voor Canada als top één land om met een camper naartoe te gaan. Ook dit jaar staat dit land in de top drie van populaire bestemmingen. Australië en Nieuw-Zeeland maken deze top drie compleet als kindvriendelijke bestemmingen voor een camperreis. Ook de USA is een perfecte bestemming om met een camper te verkennen, zowel als gezin als met z’n tweetjes.

Europese bestemmingen

Wil je liever wat dichterbij huis blijven? Dan zijn er volop mogelijkheden in Europa. Portugal is een schitterend land en tevens het goedkoopste land van West Europa. Je kunt er veel gratis staanplaatsen vinden. Praia Amado is een populaire plaats voor campers. Ook Bovec in Slovenië is zeer geschikt om met een camper naartoe te gaan. Het gebied heeft veel hoge bergen, watervallen en diepe ravijnen en er zijn veel campings waar je met je camper kan staan.

Als je een camper gaat huren, is het goed om te weten dat er per land verschillende regels en voorschriften voor het rijden met een camper zijn, bijvoorbeeld welk rijbewijs je nodig hebt en of je wel of niet in het wild mag kamperen (in Zweden mag dit wel).

Huren camper

Het huren van een camper bestaat uit verschillende bedragen en is afhankelijk van de periode, met hoeveel personen je met vakantie gaat, hoe lang je weggaat en of je een grote of juist kleinere camper wilt. Je hebt allereerst de huur van de camper zelf. Houd rekening met bedragen tussen de 750 euro en 2000 euro per week. Check vervolgens de huurvoorwaarden van de camper. Soms zit er een maximum aantal kilometers in de huurprijs. Kijk dan wat de extra kosten zijn per kilometer. Daarnaast komen er nog kosten bij voor overnachtingen, benzine, eventuele excursies en eten en drinken.

Rijden met een camper

Een camper verbruikt meer benzine dan een auto. Ook is het rijden met een camper net even anders dan een auto. Houd je handen goed aan het stuur als je wordt ingehaald door een vrachtauto of als jij zelf een vrachtauto inhaalt. Door de luchtdruk bij hoge snelheid kan je soms een behoorlijke trek aan het stuur ervaren. Zoals eerder geschreven kan je in sommige landen in het wild kamperen met een camper. Als je voor een camping kiest, is het belangrijk om bijtijds een plek te reserveren.

Ben je tenslotte bewust van de afmetingen van je camper zodat je bij bruggen, tunnels en nauwe straatjes niet voor verrassingen komt te staan. In landen als Canada, Nieuw-Zeeland, Amerika en Australië is het buiten de grote steden heerlijk ruimtelijk rijden en parkeren. In Europa zijn echter de parkeermogelijkheden niet altijd even ruim. Ook kan het in grote steden een uitdading zijn om met een camper te rijden.