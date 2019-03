Kijken in de koffer van: Travel Marketeer Naomi Louwerens

Lange tijd heeft Naomi Louwerens van Authentic Chic Travel & Lifestyle marketing en branding voor de modewereld gedaan, totdat ze de overstap maakte naar reizen, haar echte passie. Wat begon als hobby met een website en social media is het reizen inmiddels haar werk, waarbij ze enerzijds reisorganisaties en merken helpt met het creëren van content en anderzijds inspireert ze als influencer haar volgers over bijzondere plekken en hotels.

Zo’n tien tot twaalf keer per jaar, dus bijna iedere maand, gaat Naomi op reis. Deze reizen duren gemiddeld een midweek, soms twee weken. “Voor werk is het meestal een week en dan plak ik er nog wat dagen aan vast met mijn vriend. Wat ik nu doe, gaat minder over mij en uiterlijkheden. Ik kan mensen helpen met leuke tips geven. Inmiddels is het mode aspect er wel weer bij ingeslopen en combineer ik reizen en mode, maar wel altijd gericht op de bestemming.”

Voor werk naar de Dominicaanse republiek

Voor reisorganisaties en toeristenbureaus zet Naomi marketing campagnes op en reist ze met influencers en fotografen, bijvoorbeeld naar de Dominicaanse Republiek. “Zo’n campagne is bedoeld om het land te promoten met behulp van influencers en modemerken. Ik ben zelf ook een van de influencers die mee gaat. Ik doe de voorselectie, geef advies, coördineer en zorg ervoor dat er de juiste content komt. Maar ik doe ook de social media voor een reisorganisatie, waarbij ik hun Instagram en Facebook beheer.”

Op haar site geeft Naomi tips over social media, fotografie en marketing en daarnaast inspireert ze mensen en deelt ze haar ervaringen tijdens haar reizen. “Ik vertel over bestemmingen, wat de mooiste plekjes zijn, welke hotels bijzonder zijn en gebruik hierbij veel foto’s. Mijn site is een combinatie van chic en luxe, met tips over hotels met vier a vijf sterren. Ik houd van historische en boutique hotels.”

Het ultieme paradijs

Waar gaat Naomi graag zelf naar toe? “Ik vind de Malediven heel bijzonder, ook omdat het over een paar jaar wellicht zal verdwijnen door de stijging van de zeespiegel. Het is voor mij het ultieme paradijs met luxe hotels en mooie stranden.”

Naomi neemt altijd een mooi kledingstuk mee als ze op reis gaat, zoals een jurk of een rok. Die gebruikt ze voor op haar foto’s . “Daarnaast neem ik een goed boek mee, mijn telefoon en veel hoeden.”

Heeft ze nog tips voor mensen die content willen creëren? “Mensen willen niet alleen maar selfies zien of foto’s waar jij op de voorgrond staat. Leg belevingen vast van een mooi uitzicht, eten op een tafel of een moment dat je aan het genieten bent en dat iemand van jou een foto maakt. We zijn geneigd om voornamelijk foto’s van onszelf of elkaar te maken, terwijl mensen op social media graag mooie momenten zien.”