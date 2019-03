44 procent van de moeders heeft het gevoel dat ze tekortschiet ten opzichte van haar gezin, 3 op de 10 moeders ervaren voortdurend stress sinds ze kinderen hebben en twee derde heeft naast werk, gezin en huishouden geen tijd voor zichzelf. Moeder zijn is keihard werken.

Het combineren van werk, het gezin en dan ook nog af en toe tijd aan jezelf besteden is praktisch onmogelijk. Dit blijkt uit recent Europees onderzoek van Sitly, waarin ouders gevraagd werd naar verschillende soorten kinderopvang en de balans tussen werk en gezinsleven.

Voorkeur om te stoppen met werken

Sitly is een internationaal platform met meer dan 1,5 miljoen gebruikers in negen landen dat ouders met oppassers verbindt. Uit dit onderzoek komt naar voren dat 76 procent van de Nederlandse moeders het moeilijk tot onmogelijk vindt om werk en gezinsleven te combineren. Bijna veertig procent heeft dan ook de voorkeur te stoppen met werken voor de kinderen. Daarnaast gaat alle tijd naar werk, het huishouden en de kinderen, waardoor ruim twee derde van de moeders helemaal geen tijd voor zichzelf heeft. Drie op de tien moeders kampt, sinds er kinderen zijn, voortdurend met stress.

Moeders hebben het gevoel dat ze aan veel eisen moeten voldoen; bijna 70 procent heeft het gevoel vooral zichzelf die druk op te leggen. Ongeveer 30 procent voelt die druk vanuit de maatschappij. ‘Ik hoor continu berichten in de media over vrouwen die “slechts” parttime werken en niet financieel onafhankelijk zijn. Het voelt alsof ik het nooit goed doe: of ik werk te weinig, of ik werk te veel of ik besteed te weinig aandacht aan mezelf,’ aldus een van de ondervraagden. Meerdere moeders lijken daar mee te worstelen: ruim 40 procent van de moeders heeft het gevoel dat ze tekortschiet ten opzichte van het gezin en meer dan de helft vindt dat ze te weinig tijd doorbrengt met haar kinderen.

Vaker parttime werken

Voor de meeste moeders is het financieel niet mogelijk om te stoppen met werken. Wel gaan ze vaker parttime werken. Voordat er kinderen zijn werkt 41 procent van de vrouwen in deeltijd. Zodra er kinderen komen loopt dit op tot 67 procent (bron: Emancipatiemonitor 2018). Ondanks dat blijft het lastig om alles met elkaar te combineren. Flexibele werkuren zijn volgens de moeders de beste oplossing voor dit probleem. Op de tweede plaats staat het hebben van een nanny of oppas.

Volgens Jules van Bruggen, CEO van Sitly, zijn er een aantal oplossingen: “Je kan zelf actief aankaarten of er ruimte is voor flexibele werktijden. Uit ervaring kan ik zeggen dat dit ten goede komt aan zowel werknemer als werkgever. Mensen die de combinatie werk en privé beter in balans hebben zijn gelukkiger en daardoor effectiever. Geef dit ook aan als argument! Flexibiliteit creëer je ook door voor een opvangvorm te kiezen die aan jouw wensen voldoet en waarbij begin en eindtijden afgestemd worden op jouw schema in plaats van andersom.”

Europees gezien zijn de Nederlandse cijfers relatief laag. Zo vindt 89 procent van de Belgische moeders het combineren van werk en gezinsleven moeilijk tot onmogelijk, is bijna de helft voortdurend gestrest en heeft 52 procent het gevoel tekort te schieten ten opzichte van het gezin. In Spanje geeft 99 procent van de moeders aan werk en gezin zeer moeilijk tot onmogelijk te kunnen combineren, ervaart 61 procent voortdurend stress en zou zelfs 64 procent het liefst willen stoppen met werken.