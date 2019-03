Ga je verhuizen? Lees dan eerst deze tips

Uit een recente enquête van ING blijkt dat Nederlanders die eenmaal een huis hebben gekocht, het liefst de rest van hun leven in die plaats of in ieder geval dicht in de buurt wonen. We blijven dus graag dicht bij huis. Waarom eigenlijk? Op zich wel een geruststellend idee, want er komt al genoeg bij kijken, zo’n verhuizing. Hoe zorg je ervoor dat een verhuizing soepel verloopt? Nieuws.nl ging op onderzoek.

Ruim de helft van de ondervraagden van de enquête gaf aan dat ze bij een verhuizing binnen een straal van twintig kilometer een woning zoeken. Meer dan 50 kilometer vindt maar 12 procent van de woningeigenaren acceptabel en 13 procent is helemaal niet bereid om afscheid te nemen van zijn huidige woonplaats. 87 procent geeft aan ‘een beetje’ tot ‘heel erg’ gesteld te zijn op hun eigen provincie.

Sociale contacten

Waarom willen Nederlanders liever niet weg uit de provincie waar ze wonen? Sociale contacten. De belangrijkste reden om niet te ver weg te verhuizen, zijn vrienden (52 procent), familie (39 procent), kinderen of kleinkinderen in de buurt (27 procent). Daarnaast vindt 39 procent het belangrijk om te blijven wonen in de regio waar ze zijn opgegroeid. En werk? Dat is blijkbaar minder belangrijk, want 36 procent gaf een baan als argument op.

En dan nu de verhuizing. Als je gaat verhuizen, zijn er duizend dingen waar je aan moet denken. Het zijn er zoveel, dat je zomaar belangrijke zaken over het hoofd ziet, die veel stress kunnen opleveren. De eerste tip is het budget. Wat kan en wat wil je uitgeven? Zorg ervoor dat je niets over het hoofd ziet en dat je alles meeneemt in de begroting. Te denken valt aan de verhuisdozen en verf, maar ook als je een verhuisbedrijf in de arm neemt. Zorg dat je goed van tevoren afstemt wat de totale kosten zijn.

Verhuislift

Neem je alle meubels mee? Zorg dan dat je deze allemaal hebt opgemeten. Het is jammer als je in je nieuwe huis komt en je bank blijkt toch niet te passen in de hoek die jij ervoor bedacht had. Of dat ze überhaupt niet door de deur passen. Het is even een klusje, maar het is absoluut de moeite waard. Een andere tip. Woon je hoog en wil je snel en eenvoudig je inboedel uit je woning halen en in je nieuwe woning laden? Dan is een verhuislift geen overbodige luxe. Dit voorkomt stress en een overbelast lichaam. Als je hiervoor kiest, vergeet het dan niet op te nemen in je begroting.

Begin op tijd met inpakken

Neem voldoende de tijd voor het opruimen en inpakken. Dit neemt altijd meer tijd in beslag dan je verwacht, dus begin tijdig. Dit is tevens een geweldig moment om je spullen grondig op te ruimen en waar nodig weg te gooien. Een veel voorkomende fout bij een verhuizing is het meenemen van spullen die je eigenlijk al jaren niet meer gebruikt. Je kunt deze spullen apart houden en doneren aan een goed doel, of laten ophalen door de kringloop.

Zorg ervoor dat je medicijnen en waardevolle spullen apart houdt en zelf vervoert. Dan weet je zeker dat deze snel en veilig worden verhuisd naar je nieuwe woning. Een extra tip: hou ook gereedschap apart. Je kunt dan meteen aan de slag, zonder dat je eerst dozen moet uitpakken. Vergeet tenslotte niet jezelf. Een verhuizing kost veel energie, dus neem voldoende rust en zorg goed voor jezelf.