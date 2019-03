Dit is waarom steeds meer consumenten voor een refurbished telefoon kiezen

Het aantal verkochte refurbished smartphones stijgt behoorlijk. In 2018 waren er wereldwijd al 140 miljoen gereviseerde toestellen in omloop. Dat is 13 procent meer dan een jaar daarvoor. Ook in Nederland is de refurbished telefoon aan een stevige opmars bezig. Niet raar, want het is een interessant alternatief voor een nieuwe, vaak dure telefoon. Dit moet je weten over refurbished telefoons.

Uit cijfers van onderzoeksbureau Telecompaper blijkt dat begin 2016 nog 100.000 Nederlanders een refurbished toestel hadden gekocht bij een winkel of telecomprovider. Inmiddels zijn dat er al 300.000. Met een refurbished toestel bespaar je vaak veel geld. Daarbij heb je niet de nadelen van een tweedehands telefoon. Zo kan je dus de nieuwe iPhone kopen tegen een zeer scherpe prijs.

Tweedehands toestel

Als je kiest voor een tweedehands toestel via bijvoorbeeld Marktplaats of de zoon van een collega kan het op het eerste gezicht een goede deal lijken. Maar goedkoop kan duurkoop zijn. Een tweedehands toestel kan er verzorgd en als nieuw uitzien, maar aan de binnenkant kan er van alles mis mee zijn. Iets wat je niet kan zien en waar je vaak pas na de aankoop achter komt.

Een veel verkochte refurbished telefoon is de iPhone. Een refurbished iPhone is ook tweedehands, maar er is een opmerkelijk verschil. Refurbished betekent zoiets als ‘gerenoveerd’ of in een simpele term ‘opgeknapt’. Refurbished iPhones zijn telefoons die retour zijn gekomen naar de winkel of de fabriek. Dit kan zijn omdat het een showmodel was of omdat iemand de telefoon binnen dertig dagen heeft geretourneerd.

Volledig gecontroleerd

Refurbished telefoons zijn, voordat ze worden verkocht, helemaal gecontroleerd en grondig schoongemaakt. Deze uitgebreide technische inspectie bestaat uit zo’n vijftig controles en wordt uitgevoerd door experts. Tijdens dergelijke controles wordt er gekeken of de batterij goed werkt, wordt de software teruggezet naar fabrieksinstellingen en worden de eventuele gegevens van de vorige gebruiker gewist. Door deze uitgebreide controles is de kans dat een refurbished iPhone kapot gaat zelfs kleiner dan bij een nieuw toestel.

Garantie

Er is nog een belangrijk verschil tussen een tweedehands en een refurbished iPhone. Dit is de garantie. Als blijkt dat er iets kapot is aan de tweedehands telefoon die je net gekocht hebt, kan je niet meer terug naar de verkoper om verhaal te doen. Je draait dan zelf op voor de eventuele reparatiekosten. Bij een refurbished telefoon heb je een garantie. Vaak kan je het toestel dertig dagen uitproberen. Vanaf de dag van verkoop heb je ook nog eens in de meeste gevallen twee jaar garantie, mocht er toch iets defect zijn.