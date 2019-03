Een kantoorhond of kantoorvis op je werk: dit zijn de kantoortrends van 2019

Een hond of aquarium met vissen op kantoor, planten voor wat extra zuurstof of al fietsend achter je bureau je werk doen; zomaar wat trends van de werkvloer anno 2019. Gezondheid, ontmoeting en rust staan steeds meer centraal, maar ook een duurzame en circulaire inrichting.

Werkgeluk is steeds belangrijker en daar hoort een fijne en ondersteunende werkplek bij. Het gebruik van pure materialen, zoals naturel hout, leer, staal en vilt zie je steeds vaker, evenals eenvoud in vormgeving en constructie. Daarnaast zie je steeds vaker dat een kantoorinrichting zichtbaar constructieve elementen laat zien. Kortom, het gebouw in pure vorm.

Kantoorruimtes

Steeds vaker krijgen leegstaande fabrieken en oude kantoorpanden een nieuwe functie en worden ingericht als kantoor, hotel of restaurant, waarbij karakteristieke elementen behouden blijven. Hierdoor krijg je meteen een karakteristieke sfeer. Dergelijke kantoorruimtes of werkplekken in bijvoorbeeld Amsterdam zie je steeds vaker. Dit komt ook omdat het aantal zzp’ers toeneemt. Hierdoor zoeken steeds meer (zelfstandig) ondernemers naar een kantoorruimte.

Planten tegen ziekteverzuim

Een gezonde werkomgeving wordt steeds vaker gecreëerd met behulp van planten. Dit betekent dat planten deel uitmaken van de kantoorinrichting. Het is wetenschappelijk bewezen dat planten voor meer zuurstof, creativiteit en productiviteit op de werkvloer zorgen. Volgens onderzoek daalt het ziekteverzuim aanzienlijk dankzij planten. Soms gaat het verder dan planten en worden kantoren voorzien van grote plantenwanden, moswanden en zelfs watervallen of bomen.

Kantoorhond of kantoorvis

Naast planten zie je ook steeds vaker dieren op de werkvloer. Dit leidt tot meer interactie tussen mensen en ontspanning. Een hond aaien of kijken naar vissen in een aquarium werkt niet alleen stress verlagend, maar is ook goed voor de bloeddruk. Werknemers kunnen de kantoorhond uitlaten, waardoor ze hun dagelijkse beweging krijgen. Maar ook de kantoorvis is steeds populairder. Het kijken naar rondzwemmende vissen heeft een kalmerend effect en kan zelfs je bloeddruk verlagen.

Wil je wat meer bewegen tijdens het werken? Het is al een trend om staand je werk te doen, maar ook fietsen achter je bureau gebeurt steeds vaker. Je kan kiezen voor een verstelbaar bureau, waarmee je snel in hoogte kunt afwisselen. Fietsen heeft zowel een positief effect op je mentale als fysieke welzijn. Uiteraard is fietsen naar je werk of dagelijks een wandeling maken ook een gezonde optie.

Gemeenschappelijke werkomgeving

In 2018 waren coworking spaces al een trend en deze zet zich door in 2019. Het succes van deze gemeenschappelijke werkomgevingen is vooral toe te wijden aan het informele karakter en de vele interacties die het mogelijk maakt tussen werknemers. Steeds meer muren verdwijnen, waardoor er flexibele ruimtes ontstaan die in elkaar overvloeien. Te denken valt aan multifunctionele vergaderruimtes, meubilair dat makkelijk te verplaatsen is en verplaatsbare room dividers en een koffiebar.