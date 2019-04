Netflix in april: dit zijn de nieuwe series en films

Ben jij een echte Netflix fan en zit je er helemaal klaar voor om iets nieuws te kijken? Goed nieuws, want deze maand zijn er weer veel nieuwe films en series te zien op Netflix .Wij hebben de leukste titels voor je op een rijtje gezet, zoals de nieuwe romcom The Perfect Date en de spannende zombieserie Black Summer. Ook het tweede seizoen van Chilling adventures of Sabrina en de nieuwe horrorserie Chambers zijn te zien.

Overzicht Netflix series:

Gevoel voor tumor (1 april)

In Vlaamse Velden (1 april)

Chilling adventures of Sabrina – seizoen 2 (5 april)

Quicksand (5 april)

Black Summer (11 april)

Huge in France (12 april)

Special (12 april)

My First First love (18 april)

The Protector – seizoen 3 (26 april)

Chambers (26 april)

Overzicht Netflix films: