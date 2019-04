Kijken in de koffer van: Justin Jansen van Travel Direct

Zolang oprichter van Travel Direct Justin Jansen zich kan herinneren, heeft hij werk gedaan dat met reizen te maken heeft. Momenteel is hij eigen ondernemer in toerisme en internationaal ontroerend goed en reist hij regelmatig naar het populaire Ibiza. Hij helpt mensen van begin tot einde bij het kopen of verhuren van een appartement of villa. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

“Ik begeleid mensen door de hele heksenketel heen. Ik heb veel klanten die vaak op vakantie zijn geweest naar Ibiza. Die willen hun droomhuis kopen, maar het realiseren van zo’n koop kent veel haken en ogen. Je hebt te maken met een strenge regering, wetten en legaliteit. 95 procent van de huizen op Ibiza zijn in mindere of meerdere mate illegaal. Het is een soort monster dat de afgelopen decennia is gegroeid.”

Huizen voor zeventig procent illegaal

Ibiza is razend populair, het aanbod in huizen is klein en mensen willen kosten wat het kost een huis kopen. “Het is momenteel veel moeilijker om een huis te kopen en te houden als het illegaal is. Je krijgt lastig vergunningen, bijvoorbeeld om een zwembad aan te leggen of om een guesthouse te bouwen. Dertig jaar geleden deden mensen maar wat. Om het wachten en bureaucratisch gedoe te omzeilen, gaan mensen verbouwingen illegaal doen. Er zijn hierdoor huizen die voor zeventig procent illegaal zijn en waar dus van alles aan verbouwd is waar geen vergunning voor is. Nu riskeer je boetes en dat je delen van je huis moet afbreken.”

Daarom weten veel mensen, zowel Nederlanders als buitenlanders, Justin te vinden. “Ik help mensen vanaf het moment van interesse tot aan de koop getekend is. Ik zorg dat alle papieren geregeld worden en breng klanten in contact met een notaris en een advocaat. Als er gebouwd moet worden, breng ik ze in contact met een aannemer. Als een huis af is, kan ik er ook voor zorgen dat het verhuurd wordt.”

In balans

Justin vindt het heerlijk om veel te reizen. Het houdt hem in balans. “Vroeger ging ik langer weg en was ik 1 a 2 keer per maand voor mijn werk op Ibiza. In het verleden kocht ik weleens alleen een heen ticket en bleef ik soms drie weken weg. Nu ik drie kinderen heb gaat dat niet meer. Ik ben nu gemiddeld één keer per twee maanden op Ibiza en dan ben ik één nacht weg, soms drie. Ook in Portugal help ik mensen met het kopen van een villa, maar daar kom ik nu minder.”

Heeft hij nog een tip voor mensen die regelmatig reizen? “Ik wil snel en makkelijk reizen en vind het niet fijn als mijn rolkoffer wordt afgepakt bij het inchecken. Daarom neem ik steeds vaker een rugzak mee. Daar kan iets minder in, maar die gaat altijd mee het vliegtuig in.” Neemt hij nog wat mee terug? “Ik neem altijd cadeautjes voor de kinderen mee en soms een fles Hierbas, dat is een soort likeur. Die geef ik dan aan de eigenaar van mijn stamkroeg. Hi deelt dan aan iedereen een shotje uit.”