Van plan om een veranda te laten bouwen? Doe inspiratie op!

De zon schijnt weer volop en dit is de tijd dat we onze tuin weer lenteklaar gaan maken. Wil je het buitenleven meer naar binnen betrekken? Dan is de bouw van een veranda een uitkomst voor degene die lang wil genieten van de natuur, ook in de winter. Het biedt ruimte om verkoeling te zoeken in de zomer en in de herfst kan je nog van het najaarszonnetje buiten genieten. Fijn vooruitzicht, toch?

Ben je van plan om een veranda te laten bouwen? Dan hebben wij wat nuttige tips voor je op een rijtje gezet, dingen die je moet weten voordat je je huis en jezelf een extra ruimte cadeau doet. Allereerst is het belangrijk om te weten met welk doel je een veranda wil laten bouwen. Wil je een plek om in de zomer lekker te vertoeven of wil je een plek waar je het gehele jaar door kunt zitten? Er is veel mogelijk op het gebied van veranda’s.

Hout of aluminium

Zo zijn er hardhouten veranda’s, het toppunt van luxe, zoals van duurzaam tropisch hardhout. Er gaat niets boven de allure van een houten aanbouw. Hout straalt charme en authenticiteit uit en het past zowel bij een klassieke als bij een moderne woning. Naast de luxe veranda van hardhout zijn er ook onderhoudsarme veranda’s van aluminium verkrijgbaar. Deze zijn te verkrijgen met schuifdak of zonnescherm voor wat extra koelte in de warme zomermaanden of met isolatie en verwarming voor als het koud is

Als je een veranda gaat kiezen, is het belangrijk dat je je gaat verdiepen in de verschillende soorten én inspiratie gaat opdoen, zoals bij Van Beem, die de grootste veranda showroom van Nederland heeft. Een mega veranda, een veranda met plat dak, een serre, een veranda om de hoek of toch liever glazen schuifdaken? Er zijn veel mogelijkheden, zo ook qua dakbedekking. Het kan een volwaardige dakconstructie zijn of een dak van glas of polycarbonaat. Qua dakbedekking wordt er veelal voor glas gekozen omdat glas vaak mooier is dan kunststof, maar glas is wel duurder.

Locatie veranda

Het is belangrijk goed na te denken over waar je precies de veranda wilt laten bouwen. Houd er rekening mee dat elke richting zo zijn voor- en nadelen heeft .De meeste mensen gaan uit van het zuiden. Met een veranda naar het zuiden toe geniet je optimaal van de zon, maar in de zomer kunnen de temperaturen daar erg oplopen. Een veranda aan de noordkant zorgt voor een aangename warmte in de zomer, maar in de winter zul je de ruimte moeten verwarmen.

Een veranda aan de westkant profiteert ook in de namiddag nog lang van de ondergaande zon. De oostkant heeft juist in de ochtend meer zon. Je kunt dus heerlijk in het zonnetje van je ontbijt genieten, maar later op de dag zal er steeds minder zon zijn. Het voordeel is wel dat het in het oosten nooit te heet wordt, waardoor je niet snel last zult krijgen van oververhitting in de veranda. Vraag een deskundige om advies, zoals verandaspecialist van Beem.

Bouwvergunning

Tenslotte is het goed te weten dat een veranda valt in de categorie bijbehorende bouwwerken. De grootte van de veranda, de afstand tot de buren en de afstand tot openbare groenvoorzieningen zijn belangrijke factoren of je een bouwvergunning nodig hebt voor het bouwen van je veranda. Het is verstandig om dit uit te zoeken, want de gemeente is gerechtigd de veranda te laten verwijderen.

Van Beem Buitenleven organiseert op 12, 13 en 14 april 2019 het Veranda weekend in hun showroom op de IJweg 17 in Zwanenburg.