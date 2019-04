Cosmetisch chirurgische behandelingen werden lange tijd gezien als middel voor het bereiken van een schoonheidsideaal. De cosmetische wereld ziet er nu gelukkig heel anders uit. Onderzoek laat zien dat vrouwen én mannen kiezen voor een eigen uitstraling. We willen er niet zozeer jonger uitzien, maar eerder vrolijker of minder vermoeid. We stralen graag uit hoe we ons voelen: fit, energiek, geloofwaardig.

Steeds meer mannen naar de plastisch chirurg

In 2008 wisten 700 mannen de weg naar Velthuis kliniek te vinden, in 2018 waren dat er 2300. “Wat ik vaak hoor, is dat mannen er niet moe en afgetobd uit willen zien,” zegt plastisch chirurg Jacques van der Meulen. “Iemand die fit en capabel oogt heeft betere carrièremogelijkheden.” De behandelingen voor mannen worden steeds verfijnder. “De eerste indruk is heel belangrijk. Bij mannen kun je daarom niet eenzelfde ingreep rond de ogen doen als bij vrouwen, want dan krijgen ze een te kwetsbare uitstraling. De meeste mannen hebben baat bij een krachtig gezicht. Het is daarom essentieel om een behandeling op maat te doen waarbij je kijkt naar geslacht en leeftijd, maar ook naar wat voor werk iemand doet. Die eerste indruk maak je immers maar één keer en daarbij spelen gezicht en uitstraling een bepalende rol.”

Dé trend van het moment: lipofilling met lichaamseigen vetweefsel

Naarmate we ouder worden, verliest ons gezicht volume. Het valt als het ware een beetje in, waardoor we een andere – wat meer vermoeide en oudere – uitstraling krijgen. Dé trend anno 2019? Opvulling teruggeven met lichaamseigen vetweefstel, oftewel: BioChirurgie, toe te passen bij volumeverlies in het gezicht en de borst. Met het toevoegen van de groeifactoren uit bloedplaatjes (PRP) is BioChirurgie ook in staat om wondgenezing te versnellen. Plastisch chirurg Dr. Jeroen Stevens: “Deze behandeling is aan een opmars bezig. Van alle behandelingen en ingrepen die ik doe, is minimaal 30 procent gerelateerd aan BioChirurgie. Er is steeds meer vraag naar, omdat inmiddels wetenschappelijk bewezen is dat het werkt en het 100 procent van alleen jouw eigen lijf afkomstig is.

Behandelingen met lichaamseigen vetweefsel zijn zeer succesvol in het gezicht, maar bijvoorbeeld ook bij borstvergrotingen. “Daarbij kan BioChirurgie, dankzij de aanwezigheid van (schaafwond)reparatiecellen, de huidkwaliteit verbeteren van bijvoorbeeld gezicht, decolleté, handen of littekens. Vrouwen die borstkanker hebben gehad en schade hebben aan de huid vanwege bestralingen hebben ook baat bij deze behandeling. Je repareert als het ware jezelf.”