Huisartsen niet overtuigd van medicinale werking cannabisolie

Het gebruik van cannabisolie als medicijn blijft omstreden. Hoewel het in Nederland toegelaten is om cannabis in te zetten bij bijvoorbeeld pijnbestrijding, zijn de meningen verdeeld. Het Nederlands Huisartsen Genootschap raadt af om het voor te schrijven maar de makers van cannabisolie net als vele patiënten zijn er rotsvast van overtuigd dat het wel werkt. De discussie doet ook stof opwaaien in het buitenland.

Het Nederlands Huisartsen Genootschap is niet overtuigd van de medicinale werking. Het genootschap adviseert op de website huisartsen daarom de medicinale wiet niet meer voor te schrijven voor pijnvermindering of verbetering van levenskwaliteit. Het raadt ook af cannabis te kopen in een coffeeshop of cannabisolie via een drogist of reformer te kopen omdat de samenstelling en de kwaliteit niet gegarandeerd is.

Volgens het Bureau voor Medicinale Cannabis zijn er nochtans genoeg gegevens die aantonen dat cannabis helpt bij de bestrijding van pijn, misselijkheid, krampen, langdurige zenuwpijn, tics en glaucoom. Alleen berusten die gegevens op onderzoeken die niet helemaal betrouwbaar zijn. De studies behandelen een kleine groep patiënten en artsen en ondervraagt ze over hun persoonlijke ervaring. Daardoor stellen ze de werkelijkheid rooskleuriger voor dan ze is. Een vergelijkende studie die al de andere studies kritisch onder de loep nam, kwam tot de conclusie dat het wetenschappelijk bewijs wel heel pover was. Als gevolg daarvan stopten meerdere zorgverzekeraars met het vergoeden van medicinale cannabis.

Vermindert aanvallen en pijn

Alex Eser van SUPPLEMENTGUIDE daarentegen is overtuigd van de helende werking van CBD-olie: “Cannabidiol, oftewel CBD, wordt verkregen uit de gedroogde bladeren en bloemen van de hennepplant. Het dient niet te worden verward met THC, oftewel tetrahydrocannabinol, het molecuul dat verantwoordelijk is voor de euforische effecten van marihuana. Integendeel, CBD is een anticonvulsief middel. Dat wil zeggen een geneesmiddel dat aanvallen vermindert of verhindert, en kan pijnlijke signalen naar de hersenen verminderen”, legt hij uit.

In buurland België laaien de gemoederen hoog op nadat de autoriteiten een man arresteerden die cannabisolie leverde aan een kind met epilepsie. Cannabisolie verkopen, is verboden in België. De ouders van het meisje, ondertussen 10 jaar, leveren al jaren een bittere strijd voor een legale manier van leven van hun dochter, Sofie Voncken. Het meisje heeft zware epilepsie-aanvallen en in 2015 krijgt de familie te horen dat ze nog maar een maand te leven heeft.

Sinds Sofie CBD-olie gebruikt, is haar toestand zienderogen verbeterd. Maar volgens de minister van Volksgezondheid staat het vast dat cannabisolie een ‘onstabiel product’ is zonder geneeskrachtige werkingen. Ze spreekt zelf van een ronduit gevaarlijk product. Noch zij, noch haar opvolgers zullen CBD ooit legaliseren. De leverancier wordt veroordeeld tot 8.000 euro boete.

Wetsontwerp klaar

De voorstanders van de legalisering van cannabisolie zijn woedend en hebben de minister nu in gebreke gesteld. Ze dreigen met een rechtszaak als er niet snel wetgeving komt die cannabisolie mogelijk maakt. Volgens de minister was zo’n wetsontwerp al klaar maar strooide de val van de regering in België roet in het eten. Nu zondag 26 mei zijn het verkiezingen in België. De voorstanders volgen de situatie op de voet maar dreigen toch met een dagvaarding als het niet snel genoeg gaat.

Het toont aan dat, ondanks de legalisatie in Nederland en misschien binnenkort in België, en ondanks de vele studies wereldwijd, de medische wereld niet unaniem overtuigd is van de medicinale werking van cannabisolie. Het lijkt erop dat de autoriteiten met de legalisatie van cannabisolie vooral tegemoet komen aan een grote groep ‘believers’ en een laag percentage patiënten die er baat bij hebben, zonder zich te baseren op vaststaand wetenschappelijk bewijs.