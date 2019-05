Wil je last minute weg? Zo doe je dat slim, snel en goedkoop

Met al die lange weekenden voor de deur, zoals Hemelvaart en Pinksteren, begint het wellicht bij velen te kriebelen om toch nog even een hotelletje te boeken of een vliegtuig te pakken. Herken je die kriebels, maar heb je nog niets geboekt? Dan is een last minute de ideale oplossing. Hoe je dat slim, snel en goedkoop doet, hebben wij voor je uitgezocht.

Een van de snelste manieren om een goedkope last minute te boeken, is door meerdere reisorganisaties te volgen op sociale media. Zorg dat je hun pagina’s regelmatig controleert, want hier posten ze hun beste aanbiedingen. Je krijgt dus niet alleen last minutes te zien, maar ook nog eens hun beste last minutes. Als je een top aanbieding ziet, moet je niet twijfelen, want ze zijn weg voor je het weet.

Nieuwsbrieven

Naast sociale media is het zinvol om je in te schrijven voor nieuwsbrieven van reisorganisaties. Hier staan vaak leuke en goedkope aanbiedingen in. Met name vliegmaatschappijen, maar ook reisorganisaties, hebben vlak voor een reis begint nog plekken over. Deze willen ze graag tegen een aantrekkelijke prijs verkopen, zodat het vliegtuig of de accommodatie toch gevuld is. Begin eens met KLM, Tix, Eliza was here, Airfarewatchdog en Trivago. De kans is groot dat hier genoeg aanbod tussen zit.

Wil je met Pinksteren last minute weg en ben je op zoek naar een hotel? Check dan online bij je favoriete hotelketens, die vaak ook speciale arrangementen hebben. Soms werkt wat extra lef tonen ook heel goed. Het kan soms helpen om zelf naar een hotel te bellen met de vraag of ze nog aanbiedingen hebben. Hierdoor zit er geen reisbureau of persoon tussen, wat je ook weer wat geld kan besparen. En als het even mee zit, kan je ter plekke telefonisch over de prijs onderhandelen.

Populaire bestemmingen

Als het je niet uitmaakt waar je naartoe gaat, is het slim om op populaire bestemmingen te zoeken. Last minutes bestaan vooral als reisorganisaties meer accommodatie hebben ingekocht dan ze kunnen verkopen. Die kans is het grootst op plekken waar veel aanbod is. Verder loont het de moeite om verschillende partijen met elkaar te vergelijken. Een vakantie wordt meestal niet exclusief door één partij verkocht. Tip: sommige sites bieden een data-index waarop je kunt zien wat de reis op verschillende vertrekdata kost.

Tenslotte zijn er last minutes waarbij je als reiziger de keuze hebt vanaf welke luchthaven je wilt vliegen. We zijn geneigd om de dichtstbijzijnde te kiezen, maar check altijd andere luchthavens. Het kan zomaar 100 tot 150 euro schelen als je bijvoorbeeld in plaats vanaf Amsterdam vanaf Rotterdam vliegt. En reken bij het vergelijken van de kosten ook zaken mee als je reis naar de luchthaven, parkeertarieven en het werkelijke aantal vakantiedagen.