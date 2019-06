7 x op vakantie naar de mooiste stranden van Europa

Je hoeft echt niet giga ver met het vliegtuig te reizen voordat je op een van de mooiste stranden ter wereld beland. Een paar pareltjes vind je namelijk gewoon in ons eigen Europa. Benieuwd waar je ultiem de zon kunt aanbidden? Hieronder vind je 7 plekken waar je de mooiste stranden van Europa vindt.

1. Griekenland

Als er een land in Europa is waar je spectaculaire stranden vindt, waar het water zo turquoise is dat het pijn doet aan je ogen zodra de zon erop schijnt, dan is dat wel Griekenland. Of je nou naar het populaire Kreta of Santorini afreist of juist naar iets kleinere eilandjes zoals Zakynthos of Karpathos, een mooie zee is vrijwel in elk geval gegarandeerd. Ontdek meer over de leukste eilanden in Griekenland.

2. Frankrijk

In het noorden van Frankrijk, in Normandië, zul je een wat frissere zee treffen dan in het zuiden van het land. Toch kun je je hier fantastisch vermaken. De kustlijn bestaat in het noorden namelijk uit imponerende kliffen, je kan er geweldig goed strandwandelen en er zijn fotogenieke rotsen waarbij je de mooiste misschien wel vindt bij Etretat. Wil je vooral ultiem strandhangen dan zul je toch iets zuidelijker moeten gaan. Daar vind je overigens niet alleen saaie uitgestrekte zandstranden, maar ook hele bijzondere kustplaatsen. Ga bijvoorbeeld naar Dune du Pilat, iets ten zuiden van Bordeaux, waar de kust wordt gedomineerd door een reusachtige duin. Of reis af naar Montpellier en geniet daar niet alleen van zon, zee en strand maar bezoek ook de roze zoutmeren in de buurt van Camargue.

3. Portugal

Met name in de Algarve vind je geweldige stranden in Portugal. De zee is hier op sommige plekken koningsblauw van kleur en gezellige kustplaatsjes zoals Praia do Carvoeiro maken het een feest om hier op vakantie te gaan. Ga je niet helemaal naar de Algarve op vakantie, maar blijf je in de buurt van Lissabon? Ook daar vind je leuke stranden! Ga bijvoorbeeld een dagje naar Estoril vanuit Lissabon of bezoek surfplaatsjes zoals Ericeira of Peniche.

4. Azoren

Over Portugal gesproken, wist je dat de eilandengroep de Azoren ook bij Portugal hoort? Ook hier vind je een spectaculaire kust. Misschien niet zozeer een kustlijn waar je lekker rustig kunt zwemmen, maar daarentegen wel een kustlijn waar je geweldig goed walvissen en dolfijnen kunt spotten of indrukwekkende viewpoints vindt. Als je een avontuurlijke vakantiebestemming zoekt, is dit er zeker een om over na te denken. Je kan er bovendien ook nog eens super goed eilandhoppen en zo verschillende eilandjes zien in korte tijd!

5. Italië

In Italië vind je een overdosis aan fijne stranden. Of je nou naar Sicilië op reis gaat of juist naar het vasteland, het is hier niet moeilijk om fijne strandjes te vinden. Reis bijvoorbeeld helemaal af naar het zuiden van Italië, naar de regio Puglia, en bezoek daar kustplaatsjes zoals Poligne a Mare of Torre Canne. Of bewonder juist de heerlijke Amalfikust in Italië of geniet van de zee in de buurt bij Rome. Wist je namelijk dat je in Rome heel goed een stedentrip-strandvakantie kunt hebben? Aan zee zitten veel hotels maar ook toffe glampings.

6. Kroatië

In Kroatië vind je een prachtige kustlijn en een van de bekendste en mooiste stranden vind je op het eilandje Brac, daar ligt namelijk het fotogenieke Zlatni Rat. Het is een bijzonder mooi en langwerpig stuk zandstrand wat eindeloos ver de zee in lijkt te lopen. Al moet wel gezegd worden dat deze hele regio, Dalmatië, fantastisch is om in rond te reizen. Blijf dus zeker niet alleen maar strandhangen als je hier bent! Andere leuke stranden vind je bij het eilandje Vis, maar ook bij Dubrovnik vind je populaire stranden in Kroatië

7. Spanje

Natuurlijk kunnen Spaanse eilanden zoals Ibiza en Formentera niet ontbreken in dit lijstje. Het mysterieuze Es Vedra, de hippie strandjes en grotere kustplaatsen hebben eigenlijk allemaal hun eigen charme. Ook op het vasteland van Spanje vind je genoeg toffe stranden. Ga bijvoorbeeld op stedentrip-strandvakantie naar Barcelona en vier vakantie in de stad én op het strand. Maar daarnaast zijn ook steden als Valencia of stadjes als Peniscola zeker een aanrader. Ga je liever naar een wat ruiger strand? Bezoek dan Playa de las Catedrales in het noorden van Spanje, in de regio Galicië.

Heb jij een lievelingsstrand in Europa of weet je een onwijs mooie plek die wij zijn vergeten in dit lijstje? Laat hieronder of op socials een reactie achter!