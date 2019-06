De spijkerbroek: we kunnen er maar geen genoeg van krijgen

Er is geen kledingstuk dat al zo lang meegaat als de jeans. Per jaar worden er in Nederland 5.4 miljoen spijkerbroeken verkocht. 80 procent van de Nederlandse vrouwen draagt minstens drie dagen in de week een kledingstuk van denim. 85 procent geeft daarbij de voorkeur aan een spijkerbroek. Ook dit jaar zien we volop spijkergoed in modeland. Wij hebben een aantal trends en leuke weetjes over de spijkerbroek op een rijtje gezet.

Lichte jeans

Om te beginnen de kleur. De lichte jeans kleur is weer terug van weggeweest. Deze kleur was in de jaren tachtig helemaal hot en in 2019 is deze terug te zien in alle soorten en maten. Hiermee komen we meteen op een tweede trend: het denim voor de lente en de zomer staat weer helemaal in het teken van de jaren tachtig. Deze trend zien we al een tijdje, en zet dus verder door. Denk in termen van jeans met superhoge tailles en spijkerjacks met brede schouders.

Verftechniek

Eén van de grootste modetrends voor deze lente en zomer is tye die. Je ziet deze verftechniek die in de jaren zeventig hip was in veel modecollecties terugkomen. Ook het spijkergoed ondergaat de invloeden van deze trend. Het lijkt een beetje alsof je witte vlekken op je broek hebt. Niet alleen voor je broek maar ook voor je spijkerjas is deze verftechniek helemaal in.

Heren denim

Niet alleen vrouwen dragen volop spijkerbroeken, ze hebben er gemiddeld zeven in hun kast liggen, ook mannen houden van jeans. De jeans is goed voor het ego van de man. Uit onderzoek is gebleken dat 41 procent van de mannen heren denim draagt tijdens de eerste date. Bij 1 op de 3 mannen zorgt het dragen van hun favoriete jeans, zoals een G-star broek, zelfs voor een boost in het zelfvertrouwen.

Blote enkels

De trend van blote enkels zien we al een tijdje, maar ook dit jaar gaat ‘ie nog even mee. Waarom dit zo’n favoriet is bij veel mensen? Je kunt je schoenen mooi laten zien. Of je er nu sneakers, enkellaarsjes of killer heels onder draagt maakt niet uit. Een extra pluspunt: deze broek is ook voor de wat kortere vrouwen ideaal, want jouw spijkerbroek is écht nooit meer te lang.

Laatste tip

En dan nog een laatste tip. Ruikt je jeans een beetje muf? Stop je broek een nachtje in de vriezer in plaats van ‘m te wassen. In de vriezer dood je namelijk de bacteriën.