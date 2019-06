Ze werkt al 18 jaar als stewardess voor KLM en heeft in totaal 8.106 uur gevlogen. Elke maand vliegt Margje Huiden gemiddeld 45 uur en ze is al in 95 steden wereldwijd geland en weer opgestegen. Je zou dus kunnen zeggen dat ze wel wat gewend is op het gebied van reizen.

Margje vliegt momenteel 67 procent, omdat ze ook graag thuis wil zijn voor haar twee kinderen. “Anders zou ik misschien wel honderd procent vliegen, alhoewel de vliegschema’s dan wel zwaar zijn. Ik ben minimaal drie dagen van huis als ik werk. Voor een Europa vlucht ben vaak vijf tot zes dagen weg en voor een lange intercontinentale vlucht ben ik maximaal zeven dagen van huis.”

“Soms neem ik een avocado mee”

Als ze kort van huis is, neemt ze een trolley mee, maar vanaf vier dagen heeft ze altijd een grote koffer mee. “Het is vaak wel proppen met zo’n trolley. We hebben niet onze eigen kleding aan als we werken, dus je werkkleding moet ook nog mee. Als ik naar Curaçao vlieg, neem ik een jurkje en een bikini mee. Maar als ik naar Canada vlieg, moet ik wel een jas inpakken.”

Wat neemt Margje altijd mee? “Sportkleding en mijn yogaspullen. Verder neem ik een boek mee, vaak gember of thee, en als ik intercontinentaal vlieg, neem ik bijna altijd mijn eigen eten mee. Ik vind het eten aan boord niet zo lekker. Er zitten te weinig vitamines in. Soms neem ik een avocado mee.”

Ze neemt niet alleen spullen mee als ze vertrekt, maar neemt ook weleens wat mee terug uit het land waar ze naartoe vliegt. ‘Kruiden, exotisch fruit, iets van eten. Ik houd van hangmatten, dus daar heb ik er meerdere van. Heel soms neem ik iets mee voor de kinderen.”

Ze doet het werk al lang en ze wil het ook zeker blijven doen. “Ik houd van het onregelmatige, de afwisseling, de diversiteit in mensen, zowel qua collega’s als passagiers en je ziet wat van de wereld. Naar welke plekken vliegt ze graag? “Suriname, New York ,San Francisco en Jordanië.”

Muts en sjaal

Heeft ze nog een tip voor mensen die met het vliegtuig op reis gaan? “Neem een muts en sjaal mee. Het is voor ons lastig om de temperatuur te reguleren in het vliegtuig. Op sommige plekken is het lekker warm, maar dan zitten een paar rijen verderop mensen te bibberen. Je krijgt nooit in het hele vliegtuig dezelfde temperatuur.”

Is er nog iets veranderd in al die jaren vliegen? “Mijn ervaringen de laatste tijd zijn positiever. We zijn strenger met alcohol, ik zelf ook, en we houden het tempo en de hoeveelheid in de gaten. Soms tijdens een vlucht doen we de bar sneller dicht. Er komt gewoon ellende van te veel drank. Dat heb ik zelf meegemaakt, zoals vechtpartijen, en daar heb je geen zin in. Als we dronken mensen aan boord hebben, kijkt iedereen naar ons. Wij moeten het oplossen. We hebben weleens dat iemand gaat ‘shoppen’, zo noemen we dat. Die trekt dan een ander trui of T-shirt aan en gaat dan bij een collega een tweede of derde drankje vragen. Je hebt altijd van die uitgekookte types, maar dat hebben we wel meteen in de gaten.”