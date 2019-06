Fris blijven gedurende de zomer

Lekker fris blijven tijdens de zomer lijkt een hele opgave, maar toch is het mogelijk. In dit artikel geven we je een aantal handige tips en tricks waarmee je ook tijdens warme dagen het hoofd fris en koel kunt houden. Daarnaast hebben we een aantal fijne producten voor je geselecteerd die je fris houden tijdens de zomer.

Wie is er niet dol op de zomer? Terwijl de zonnestralen je gebruinde huid kussen, geniet je op het terras van een heerlijk verfrissende cocktail. Daarbij wil je natuurlijk liever geen verhitte indruk maken. Fris blijven tijdens de zomer is dan ook een prioriteit. Zo voorkom je tevens vervelende geurtjes die veroorzaakt worden door overmatig zweten.

We hebben een aantal bruikbare tips voor je op een rij gezet:

Douchen in de ochtend: je begint de dag fris met het reinigen van je lichaam. Gedurende de nacht transpireer je namelijk ook. Door direct onder de douche te springen verwijder je oude zweetresten die later op de dag voor nare geurtjes kunnen zorgen. Gebruik bij voorkeur een mild verzorgingsproduct dat de PH van je huid niet aantast.

Gebruik een goede deodorant: iedereen heeft zijn eigen unieke lichaamsgeur. Tijdens zomerse dagen transpireer je meer waardoor de geur sterker aanwezig kan zijn. Gebruik daarom een goede deodorant of anti-transpirant. Zo blijf je lekker fris en voorkom je tevens ontsierende zweetplekken onder je oksels.

Draag ademende kleding: als je fris wilt blijven tijdens warme dagen is het goed om ademende kleding te dragen van natuurlijk vezels. Katoen is hier bij uitstek geschikt voor. Het laat je huid ademen waardoor je lichaamswarmte op de juiste manier afgevoerd kan worden.

Steek je haar op: gezegend zijn met een volle bos haar is prachtig, maar niet zo praktisch tijdens warme dagen. Door het haar los te dragen neemt de temperatuur van je hoofd al snel met een aantal graden toe. Steek je haar op of draagt het in een hoge knot. Zo voel jij je een stuk frisser en voorkom je overmatig transpireren.

Wees voorzichtig met make-up: het afsluiten van je huid tijdens warme dagen is natuurlijk het laatste wat je wil. Gebruik daarom niet teveel foundation. Dit sluit de poriën af waardoor het lichaam zijn warmte niet kwijt kan. Een waterproof mascara laat je er ook stralend uitzien op een zomerse dag. Gebruik in plaats van foundation een verfrissende gezichtsspray van Bioderma. De hydraterende werking kalmeert en verfrist je huid als dat nodig is.

Tips en tricks die je fris houden tijdens het zomerseizoen

Als je jezelf gedurende de dag fris wilt blijven voelen tijdens de zomer, kun je daar geen onaangename geurtjes bij gebruiken. Toch liggen ongewenste zweetluchtjes op de loer als je niet de juiste voorzorgsmaatregelen neemt. Daarom hebben we nog een aantal verfrissende tips en tricks voor je verzameld. Zo blijf je niet alleen lekker fris, maar verspreid je ook nog eens een aangename geur.

Draag open schoenen: draag sandalen of slippers tijdens warme dagen. Afgesloten schoenen, zoals bijvoorbeeld sneakers of gymschoenen, voorkomen dat je voeten kunnen ademen. Dat veroorzaakt zweetvoeten waar je tijdens warme dagen echt niet op zit te wachten. Door het dragen van open schoenen voorkom je dit.

Gebruik de juiste parfum: in de zomer en tijdens warme dagen draag je bij voorkeur een ander parfum dan in de winter. Bij voorkeur draag je een parfum met tonen van citrus of fruit. Ze verspreiden een zachte geur en geven je een fris gevoel. Parfum breng je het liefst in de ochtend aan op je polsen. Doe je dit later op de dag om nare geurtjes te verdoezelen, zal je het tegenovergestelde effect bereiken. Dolce Gabbana Light Blue is een goed voorbeeld van een fijne zomerse parfum.

Pas op met gekruid of pittig eten: het is algemeen bekend dat het eten van kruiden, knoflook of ui typische lichaamsgeurtjes met zich meebrengt. Omdat je in de zomer graag fris wilt blijven, kun je deze ingrediënten dus beter vermijden. Ook pittig eten bevorderd de transpiratie. Niet doen dus als je fris wilt blijven op een zomerse dag.

Je fris voelen én lekker ruiken op warme dagen

Met de bovenstaande tips en tricks weet je precies hoe jij fris en lekker ruikend de dag door moet komen. Door je kleding aan te passen aan de temperatuur én te zorgen voor een goede lichaamshygiëne, ondervind jij deze zomer geen hinder van geurtjes of overmatige transpiratie. Ook het gebruik van de juiste verzorgingsproducten is daarbij van groot belang. Ze hydrateren je huid, voorkomen zweetluchtjes en geven je een heerlijk fris en verzorgd gevoel. Ook een dagelijkse douchebeurt en het regelmatig verschonen van je kleding mag daarbij niet ontbreken. Zo ben je optimaal voorbereid op de zomer en kun je volop genieten van de warmte en de zon. Of je dat nu op het terras, je werkplek of op vakantie wilt doen.