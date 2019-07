Zijn jouw huis en tuin al zomerklaar?

Het is volop zomer en we hebben de eerste tropische dagen achter de rug. Voor het zuiden van Nederland is de zomervakantie al begonnen. Wellicht zijn we in ons hoofd onze koffers al aan het pakken, maar is ons huis al zomerklaar? Wij hebben een aantal praktische tips op een rijtje gezet hoe je straks de warmte de baas blijft en je huis fris en fruitig is.

Als het weer net zo warm wordt als vorig jaar, dan is een airco bijna een must. Dat is misschien wat te veel van het goede, maar een ventilator is geen overbodige luxe. Zorg dat je investeert in een goede ventilator voor zowel in je slaapkamer als woon/werkkamer. Extra tip: zet er een fles ijswater voor. Wat kan je verder doen om de hitte buiten te laten? Zet ramen en deuren overdag niet open, alleen als het buiten afgekoeld is of als er een windje staat.

Deuren en ramen

Zet ‘s ochtends direct nadat je wakker bent geworden en als het nog koel is buiten alle ramen en deuren maximaal een uur tegen over elkaar open in je huis. Op deze manier ontstaat er een lekkere frisse wind door je huis. Doe overdag de gordijnen en luxaflex dicht aan de kant waar de zon staat. Hierdoor houd je de warmte grotendeels buiten en zal het een stuk aangenamer zijn in huis.

Tuinmeubilair

Niets zo fijn als een schoon huis, ook in de zomermaanden. Dit geldt ook voor de tuin, en dan met name je tuinmeubels. Ook deze mogen zomerklaar worden gemaakt. Geef ze een flinke opknapbeurt en maak ze schoon met een vochtige spons en zuiveringszout. Dit werkt goed tegen plakkerige harsvlekken. Is het tijd voor nieuw tuinmeubilair? Dan zijn er rond deze altijd fijne online aanbiedingen en bespaardeals.

Bloempotten

Hoe zorg je ervoor dat je terras niet onder de aarde ligt afkomstig uit bloempotten na een zomerse regenbui? Dit is makkelijk te voorkomen. Stop wat steentjes of knikkers in je bloempotten of leg wat scherven van een bloempot op de bodem van je bloempot voordat je deze opvult met aarde. Hierdoor heb je nooit meer last van weglopende aarde en vieze modder.

Schone ramen

De zon is genadeloos en ziet het meteen als er ergens iets niet schoon is. Dit geldt ook voor je ramen. Het is best lastig om deze streeploos schoon te maken. Voor ramen die passen bij een zomerklaar huis, is dit het perfecte sopje: een emmer gevuld met warm water, een dopje schoonmaakmiddel, een scheut ammonia, een paar druppels afwasmiddel en een witte uit in vier stukken. Je zult zien: je ramen gaan weer blinken.

Barbecue

Een zomer zonder barbecue, dat is ondenkbaar. Ook deze mag schoongemaakt en wel de zomer in Hiervoor kan je het wondermiddel baking soda gebruiken. Maak een papje van drie eetlepels baking soda met één eetlepel water. Smeer hier het rooster van je barbecue goed mee in. Tien minuten laten intrekken en de aanslag komt er zo vanaf. En nu kan de zomer écht beginnen.

