Wat zijn volgens de Consumentenbond onze favoriete webwinkels?

Webwinkelen: we doen het massaal, aldus de Consumentenbond. Tijd voor een onderzoek, om erachter te komen welke online winkels favoriet zijn en waarom. Bijna 8.600 online-shoppers gaven hun mening over de winkels waar zij onlangs iets kochten. Wat waren hun ervaringen die zij de afgelopen zes maanden hebben gehad bij verschillende webwinkels?

De omzet van de Nederlandse e-commercemarkt is in 2018 weer behoorlijk toegenomen. In 2018 hebben de Nederlandse consumenten online 23,7 miljard euro uitgegeven aan producten en diensten, een geschatte groei van tien procent ten opzichte van het jaar ervoor. Dit blijkt uit cijfers van de Thuiswinkel Markt Monitor, het onderzoek naar online consumentenbestedingen in Nederland. Dit onderzoek wordt door GfK uitgevoerd, in opdracht van Thuiswinkel.org en in samenwerking met PostNL.

Voor- en nadelen online winkelen

Wat zijn de voor- en nadelen van online winkelen volgens de respondenten? De belangrijkste redenen om bij webwinkels te kopen en niet bij ‘stenen’ winkels zijn onder andere dat je op elk moment van de dag/week iets kan kopen, dat het product wordt thuisbezorgd en dat je makkelijker prijzen kan vergelijken.

Als nadelen van webwinkelen werden onder andere dat je producten niet van te voren kan zien, voelen en passen, dat je niet (altijd) voor de bezorgtijden kan kiezen en dat je voor de bezorging moet betalen het vaakst genoemd. In het onderzoek worden een aantal aspecten van de online webwinkel beoordeeld, zoals het bestelproces, het assortiment en de bezorgkosten.

Mantel beste fietswinkel

Mantel.com scoort met een 9.1 erg goed, namelijk een eerste plaats In de categorie sport, outdoor en vrije tijd. Daarnaast een derde plaats in het algemeen klassement, met op nummer één Coolblue (score 9.3). Het bestelproces van Mantel wordt uitmuntend beoordeeld met maar liefst honderd procent, maar ook het assortiment krijgt een score van 98 procent. Volgens Olaf Heller, directeur van Mantel zijn beide beoordelingen een groot compliment voor hun harde werken.

Kleding, schoenen en accessoires

Van de negentien veelgenoemde winkels voor kleding, schoenen en accessoires is de Bijenkorf favoriet, gevolgd door Wehkamp en Bol.com. Schoenenwinkels Nelson en Van Haren zijn de best scorende speciaalzaken voor mode. Nelson springt eruit vanwege het bestelproces en de kwaliteit van de producten. Van Haren gooit hoge ogen met haar prijsniveau en de hoogte van haar verzendkosten, aldus de Consumentenbond.

Dagelijkse boodschappen

En waar doen we het liefst onze dagelijkse boodschappen? De relatief nieuwe speler op de markt Picnic scoort heel goed wat bezorgkosten en de bezorging betreft. Maar het assortiment kan een stuk beter, daar is slechts iets meer dan de helft van de klanten over te spreken. Albert Heijn scoort op dat punt veel beter, maar dan weer niet op prijs en bezorgkosten. Hema.nl, Jumbo.com en Plus.nl zijn respectievelijk op de derde, vierde en vijfde plek.