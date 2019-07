Duurzaam schoonmaken: zo doe je dat

We hebben het er maar druk mee: het klimaat. Minder vliegen, korter douchen, vaker fietsen. Het zijn allemaal manieren om zo ons steentje bij te dragen aan het milieu. Maar ook op schoonmaakgebied kunnen we keuzes maken die nét een duurzamer verschil maken. En het goede nieuws is: het is ook nog eens eenvoudig. Wat willen we nog meer?

Simpele tips

Het klinkt wellicht ingewikkeld: duurzaam schoonmaken. Maar dat is het dus niet. Wat minder chloor, geen bleekmiddel gebruiken, wat vaker een sopje en wat zuiniger omgaan met je allesreiniger. Er zijn een aantal simpele tips waarmee je je huis of kantoor simpel, duurzaam en goedkoper kunt schoonmaken.

Alleskunner soda

Chloor is het eerste wat uit huis mag. We gebruiken het vaak voor de wc, maar dit is niet nodig. Zowel chloor als bleekmiddel zijn vervuilende middelen. Soda is een goede wc-reiniger. Wat azijn is voor Nederland is (baking) soda voor de rest van de wereld. Een wit, kristalvormig poeder dat voor allerlei klusjes gebruikt kan worden en een duurzame vervanger is voor een hele set milieuvervuilende schoonmaakmiddelen. Het is een alleskunner, niet giftig en goedkoop. Het in niet in alle supermarkten te koop, maar wel in toko’s en Aziatische supermarkten.

Azijn als schoonmaakmiddel

Over azijn gesproken: ook dit is een prima schoonmaakmiddel. Verdun een deel water met een deel azijn en gebruik dit mengsel om vrijwel alles in huis te reinigen, behalve marmer. De geur is wellicht niet zo lekker als andere schoonmaakmiddelen. Je kan altijd wat muntblaadjes of wat citroen aan het water toevoegen, waardoor je een wat frissere geur krijgt.

Met mate

Wat mag er standaard in het keukenkastje staan? Groene zeep, soda, schoonmaakazijn en afwasmiddel. Ook voor deze producten geldt: je huis wordt niet schoner als je er meer van gebruikt. Blijf dus ook met deze duurzame producten doseren. Maar ook op kantoor mogen deze producten gebruikt worden, want zo thuis, zo op het werk. Daarnaast kan je ook kiezen voor een milieuvriendelijk schoonmaakbedrijf, dat werkt op een manier waarbij het milieu zo min mogelijk wordt belast.

Wasmachine

Tenslotte is onze wasmachine een behoorlijke vervuiler. Hier is flink wat milieuwinst te behalen. Zet de machine op een zo laag mogelijke temperatuur en gebruik de eco-knop. Dit programma duurt langer, maar is wel zuiniger. Daarnaast kan de wasverzachter ook de deur uit. Hiervoor in de plaats kan je azijn gebruiken. Daar ruik je niets van. Was kleding niet vaker dan nodig. Een broek of vest knapt heel goed op van een nachtje buiten luchten.