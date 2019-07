Alles wat moet je weten over het huren van opslagruimte

Soms heb je net even wat extra ruimte nodig, bijvoorbeeld tijdens een verhuizing of als je naar een kleinere woning verhuisd. Wat doe je met al je spullen? Steeds meer mensen kiezen voor het huren van een opslagruimte. E zijn verschillende manieren om je inboedel op te slaan. Opslagruimte kan een uitkomst zijn, maar ook prijzig. Dit zijn de mogelijkheden en onze tips.

Je kan op verschillende manieren opslagruimte huren. Hieronder vallen een ruimte in een loods of een schuur, bijvoorbeeld bij een particulier of bij een boer. Dit zijn geen professionele verhuurders, dus is het verstandig dat je duidelijke afspraken maakt, onder andere over de prijs, aansprakelijkheid en opzegtermijn.

Tijdelijk inboedel opslaan

Daarnaast kan je ook opslag huren door te kiezen voor een garagebox. Deze worden zowel verhuurd als te koop aangeboden door bedrijven. Sommige woningcoöperaties verhuren leegstaande garages. Ook is het bij sommige verhuisbedrijven mogelijk om tijdelijk je inboedel op te slaan. Dat kan uiteraard alleen als je je verhuizing ook aan hen uitbesteedt. De prijs wordt opgenomen in de totaalkosten van de verhuizing.

Steeds meer mensen maken gebruik van een opslagruimte bij een inboedelopslagbedrijf, zoals bij de Shurgard vestigingen. Hier zijn zowel self-storage als mobiele opslag mogelijk. Bij self-storage huur je een ruimte waar je zelf je spullen naartoe brengt en in opslaat. Je kan er altijd tussendoor bij. Bij een mobiele opslag wordt er thuis een container geplaatst die je vollaadt. Het bedrijf haalt hem weer op en slaat de container (gestapeld) op.

Prijs

Bij de huurprijs van een professionele opslagruimte komen vaak nog eenmalige kosten, zoals administratiekosten of toegangskosten (bij een box of container die klaargezet moet worden). Het kan zijn dat er een borg gevraagd wordt, bijvoorbeeld van een maand huur. Als particulier betaal je geen btw voor een opslagruimte. Vaak is een opslagruimte alleen af te sluiten met een speciaal slot. Als je zo’n slot niet hebt, moet je deze aanschaffen (tien tot vijftien euro).

Bedenk eerst hoe groot de ruimte moet zijn die je nodig hebt en check dan of deze ruimte ook beschikbaar is bij de vestiging van je keuze. Ga altijd langs voordat je iets huurt. Sommige ruimtes zijn lang en smal, andere juist breed. Kijk voor jezelf wat het handigst is en door lang langs te gaan, krijg je een goed beeld van de grootte.

Inboedelverzekering

Bedrijven zijn niet aansprakelijk bij schade aan jouw spullen. Daarom is het verstandig dat die verzekerd zijn. De meeste inboedelverzekeringen dekken externe opslag. Daarnaast zijn er inboedelopslagbedrijven die automatisch een verzekering voor je afsluiten. Dit zit dan meestal bij de huur inbegrepen. Ook zijn er bedrijven waar je moet bewijzen dat je eigen verzekering voldoet aan hun eisen. Vaak kun je bij hen ook een verzekering afsluiten.