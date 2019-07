5 tips om je verbouwing te betalen

Door de hoge huisprijzen kiezen steeds meer mensen ervoor om hun huis te verbouwen. Op zich een prima idee, zeker als je gehecht bent aan de buurt waar je woont en als je meer woonplezier en een waardevermeerdering van je huis verwacht. Maar hoe zorg je ervoor dat je het financieel rond krijgt? We hebben een aantal tips op een rijtje gezet.

Voordat je kiest voor een verbouwing is het belangrijk om het bestemmingsplan van je woning te checken. Vraag vervolgens een taxatie voor en na aan en zorg ervoor dat je weet waar je financieel aan toe bent. Dit kan je doen door een gesprek aan te vragen met je financieel adviseur. Een verbouwing financieren kan op verschillende manieren.

Eigen spaargeld

Eerst is het zinvol om te kijken of je de verbouwing met spaargeld kunt financieren. Het moet dan wel geld zijn wat je kunt missen. Nu banken nauwelijks rente geven en je misschien ook nog belasting over je spaargeld betaalt, kan een verbouwing een prima bestemming zijn.

Hypotheek

Het is ook een optie om een verbouwing te financieren door een (aanvullende) hypotheek af te sluiten. Hiervoor is meestal wel een taxatierapport nodig waarin de marktwaarde van je woning na de verbouwing staat. De taxateur moet dus inzage hebben in je verbouwingsplannen en de hypotheekverstrekker gaat er vervolgens van uit dat jij je hierin houdt. Bij deze optie moet je wel rekening houden met een paar duizend euro aan kosten, onder andere voor de taxatie en de notaris.

Geld lenen

Wil je een niet al te groot bedrag lenen, dan kunnen de kosten voor het afsluiten van een hypotheek wat zwaar wegen. Je kan ook kiezen voor online geld lenen. Een persoonlijke lening is een alternatief. Hiermee bespaar je taxatie-, notaris- en advieskosten. Weet je nog niet precies hoeveel geld je nodig hebt? Dan is een doorlopend krediet een optie. Dan kan je namelijk afgeloste bedragen weer opnemen tot aan het maximale limiet.

Energiebesparende maatregelen

Tenslotte is geld lenen bij familie of vrienden nog een optie. Als je de lening op de juiste manier regelt, is de rente aftrekbaar, zolang je het geld maar in je woning steekt. Mocht je energiebesparende maatregelen nemen om je woning energiezuiniger te maken, dan kom je misschien in aanmerking voor een subsidie of een speciale financiering. Door een verbouwing kan de marktwaarde van je woning stijgen, vooral als je woning door de verbouwing groter wordt. Een verbouwing kan ook leiden tot een hogere WOZ-waarde.