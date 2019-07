Het is zomervakantie: hoe boeken Nederlanders hun reis en waar gaan ze naartoe?

Wat is het boekingsgedrag van Nederlanders voor een buitenlandse vakantie? Regio midden Nederland is inmiddels ook aan de grote vakantie begonnen. 31% van de reizigers heeft een zomerstrandvakantie geboekt in de periode november-april. Zo blijkt uit onderzoek dat de ANVR door GfK liet uitvoeren onder 1100 consumenten. Heb jij je zomervakantie al gehad of heb je nog een mooie vakantie op de planning staan?

Bijna de helft van de Nederlandse vakantiegangers heeft de intentie om de komende maanden nog een vakantie te boeken, en dan vooral een strandvakantie of stedentrip. Terwijl ook de helft aangeeft zijn reis 6 tot 3 maanden van tevoren te hebben geboekt. Bij een verre reis moet je op tijd boeken, zodat alles op tijd is geregeld. De bestemming en de beleving moeten aansluiten bij je wensen om te zorgen voor een waardevolle ervaring. Wat wil je meemaken? Gaan er kinderen mee? Houd je van fotografie? Deze zaken neem je mee in je voorbereiding.

Voor de vakantieganger blijkt ‘veiligheid’ een grote rol te spelen, want ruim 75 procent laat weten bij het bepalen van de reisbestemming altijd rekening te houden met de veiligheidsrisico’s en ook de gezondheidsadviezen op te volgen. Om jezelf goed voor te bereiden kun je een kijkje nemen op de website van Nederlandwereldwijd.nl. Hier kun je precies nagaan of er voor bepaalde landen een negatief reisadvies geldt. Daarnaast kun je de Reisapp van Buitenlandse Zaken downloaden om op de hoogte te blijven van het reisadvies van je bestemming. Zo’n tien procent legt deze veiligheidsrisico’s en gezondheidsadviezen naast zich neer.

Reden vliegvakantie

Met welke reden pakken Nederlanders een vliegtuig? Voor het merendeel (57 procent) om lekker te ontspannen, om cultuur op te snuiven (23 procent) of om gezellig met vrienden vrijetijd door te brengen (16 procent). Reizigers in de leeftijd van 35-49 jaar boeken vaker voor 4 of 5 personen dan andere leeftijdsgroepen. Dit zijn vaak ouders van kinderen.

Zoals het onderzoek al aangaf, gaan de meeste mensen op vakantie om te ontspannen. Heb je al een reis op het internet gevonden? Zoek dan even op of de organisatie is aangesloten bij het ANVR en SGR. Uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de reizigers het belangrijk vindt dat een reisonderneming aangesloten is bij het SGR en ANVR, waarbij mannen daar meer waarde aan hechten dan vrouwen.

Luxereizen

Voor een derde van de reizigers staat Europa bovenaan op de verlanglijst. Daarna volgen Australië en Azië. Luxe reizen blijven populair, vooral door Afrika of Latijns Amerika. Een pure safari door de ongerepte cultuur of varen door de mangrovebossen van Costa Rica. Daarnaast blijven bijzondere maatwerk reizen ook in trek, zoals cruises, expedities of als er getrouwd wordt, dan kiezen we voor op maat ontworpen huwelijksreizen. Een huwelijksreis is een reis die je nog jaren bijblijft. Met zo’n reis mag er letterlijk even ‘uitgepakt’ worden om het officieel samenzijn te vieren.

Vliegtuig en auto

Verder blijkt uit het onderzoek dat het vliegtuig en de auto de belangrijkste wijzen van transport zijn. Voor meer dan de helft van de vakantiegangers is het vliegtuig het belangrijkste transportmiddel, gevolgd door de auto. Vooral onder 35-49 jarigen is de auto een populair vervoersmiddel. De vakantie wordt het vaakst geboekt via de website van een aanbieder, waarbij de pakketreis populair blijft. De meeste vakantiegangers boeken een reis direct bij de aanbieder via de website.

Vakantie en milieu

Maken we ons nog druk om het milieu als het vakantie is? 40 procent van de reizigers houdt nooit rekening met het milieu bij het boeken van een vakantie. 47 procent van de reizigers houdt soms rekening met het milieu. Bij beperkingen van de groei van Nederlandse luchthavens worden het boeken van minder vliegvakanties, maar ook CO2-compensatie als voornaamste oplossingen gezien. Hierbij zijn vrouwen eerder bereid minder vliegvakanties te boeken dan mannen.