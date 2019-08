Nederlanders om in de gaten te houden: Sharon Hilgers (30) van My Jewellery

Ze speelde als kind al met kralen, gaf graag sieraden workshops, werd docent, om uiteindelijk acht jaar geleden My Jewellery op te richten. Inmiddels geeft Sharon Hilgers leiding aan meer dan 200 mensen, opent ze binnenkort twee nieuwe winkels en wordt haar nieuwe collectie sieraden met een hoofdrol voor edelstenen gelanceerd. Volgens haar bieden de stenen een stukje bewustwording en zijn ze een rustpunt in de huidige, snelle en hectische fashionwereld.

Waarom doe je wat je doet?

“Omdat ik iedere dag word uitgedaagd en heel veel leer, geen enkele dag is hetzelfde. En waarom sieraden? Dat is een bepaalde creativiteit die je kwijt moet, waarmee je je grenzen steeds verlegd. Ik ben graag bezig met de what is next en wat ik doe, komt voort uit een gedrevenheid. Ik heb een neus voor trends, ben altijd op zoek naar vernieuwing en dat vertalen naar het ontwikkelen van juwelen. Mijn sieraden zijn trendy en met MyJewellery lopen we voorop op anderen.”

Hoe is het nu met je?

“Het gaat goed. We zijn twee jaar terug in een pand gegaan in Den Bosch, voor zowel het kantoor als het magazijn, maar het magazijn is alweer te klein. We gaan dus verhuizen. Dat is een nieuwe operatie, wat veel met zich meebrengt. Het vergt ook voorbereidingen op het gebied van HR, want we gaan het kantoor splitsen. Verder heb ik onlangs contracten getekend voor twee nieuwe boetieks in Tilburg en Enschede. En 2 september is de lancering van de nieuwe collectie met powerstones in Amsterdam. We gaan weer richting de herfst, dus het was tijd voor een nieuwe collectie. Edelstenen geven mij een gevoel van terug naar de basis, en dat het niet alleen maar over groot, groter, groots gaat.”

Waarom sta jij in de ochtend op?

“Voor een nieuwe dag. Ik heb bijna altijd zin in de dag. Ik heb een redelijk volle agenda en het zijn bijna allemaal projecten en bezigheden die ik leuk vind. Mijn werk is creatief en ik doe het met veel plezier, ook de management kant van het bedrijf. Daar komt veel bij kijken. Ik sta echt op voor mijn werk. Als je een bedrijf runt en zo snel groeiende bent, staat je leven in het teken van je bedrijf. Je moet daar gedreven mee bezig zijn, zeker in de e-commerce fashionwereld. Dan moet je je focus houden.”

Hoe zorg je goed voor jezelf als eigen ondernemer?

“Door voldoende rust in te bouwen. Ik heb het heel druk gedurende de week. Met meer dan tweehonderd mensen in dienst steek je veel energie daarin door positief en oplossingsgericht te werken. Je moet dan wel stabiel zijn. Op zaterdagen ben ik vaak moe en doe ik niet veel. Op zondag heb ik dan weer zin om dingen te doen en ga ik sporten. En ik kook tegenwoordig. Ik haalde altijd eten en kookte nooit. Ik at slecht en te zout. Nu heb ik sinds kort een huis met een goede keuken en dat inspireert om te koken.”

Wat zou je graag meer willen doen en waarom?

“De ochtend gebruiken om thuis te werken en even te sporten, wat meer tijd voor mezelf. Het is goed om af en toe even een helikopter view te hebben, letterlijk even afstand te nemen, ook voor je eigen ontwikkeling. Ik neem die ruimte nog niet, omdat er elke week wel iets is waardoor het niet kan. Een bedrijf runnen is echt een druk bestaan.”

Welke wijze les heb je recent geleerd?

“Dat je soms medewerkers meer onderdeel moet laten uitmaken van het proces en de keuzes die je maakt. Dit werkt motiverend en geeft ze een gevoel van ownership, waarbij collega’s volledig inspraak hebben in het proces en een idee zelf uitvinden en invulling geven. Als je ze vanaf het begin onderdeel laat uitmaken van het proces is er veel meer betrokkenheid, en zijn er dus ook betere resultaten.”

Wat kunnen wij van jou leren?

“Ik ben heel erg mezelf als leidinggevende. Ik benoem waarom ik bepaalde stappen maak, ben communicatief en dat op een laagdrempelige manier. Ik geef op een menselijke manier leiding, niet zozeer hoe het hoort. Ik ben heel open en één met mijn team. Er is geen hiërarchie, iedereen voelt zich een belangrijke schakel in het bedrijf. Een dynamisch bedrijf runnen kan heel stressvol zijn en we groeien super hard, maar iedereen is super relaxed. Dat komt omdat ik een heldere en open manier van werken heb en dit werkt door op de teams. We kijken per dag en als er dingen veranderen, so be it.”

Wat waardeer je aan jezelf?

“Ik sta open voor verandering en ontwikkeling, wil elke dag leren, en ik krijg mijn medewerkers daarin mee. Ik ben oké met mezelf, zit goed in mijn vel en vind mijn werk leuk. Ik ga confrontaties niet uit de weg en als er stappen gezet moeten worden die niet leuk zijn, dan doe ik dat. Ik vertrouw op mijn intuïtie.”

Wat wil je nog bijdragen?

“Met My Jewellery hoop ik dat we voorop blijven lopen en mensen blijven inspireren met onze juwelen. Dat mensen met plezier blijven shoppen. Als je kijkt op de site van Feedback Company, krijgen we vaak te horen dat mensen onze juwelen anders vinden en dat ze goed geprijsd zijn. Ik wil graag dat iedereen ons met veel plezier kan vinden.”