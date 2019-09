Je fit en vitaal voelen in de herfst? Zo doe je dat!

De herfst is officieel begonnen en dit betekent dat er ook weer meer bacteriën en virussen in de lucht hangen. In het seizoen waar de dagen korter worden en de bomen hun bladeren verliezen, mogen wij extra goed voor onszelf zorgen. Hoe blijf je fit en vitaal tijdens de herfst?

Zoals in alle seizoenen is voldoende beweging van groot belang. Met voldoende beweging blijf je niet alleen fit, maar hiermee verminder je ook je aantal ziektedagen per jaar. Zorg ervoor dat je elke dag iets van beweging krijgt, waardoor je in conditie blijft. Mensen die dertig tot zestig minuten per dag in beweging zijn, en dit hoeft geen intensieve sport te zijn, hoeven zich jaarlijks 46 procent minder ziek te melden. Tip: maak een wandeling in plaats van televisie kijken en kom overdag wat vaker van achter je bureau vandaan.

Maak van je slaap een prioriteit

Slapen, we doen het veel te weinig en niet in een kwaliteit waarin ons lichaam werkelijk tot rust kan komen. Mensen met een bovengemiddeld goede gezondheid slapen volgens de National Sleep Foundation gemiddeld meer uur per nacht dan anderen. Voldoende slaap is essentieel. Zorg ervoor dat je elke avond rond hetzelfde tijdstip naar bed gaat, pak zoveel mogelijk uren vóór middernacht en sta in de ochtend rond hetzelfde tijdstip weer op. Plan voldoende stopmomenten in je dag om even te kijken hoe het met je gaat. Elke keuze die we overdag maken, heeft een impact op onze nachtrust.

Ontspan in een Infrarood sauna

Breng af en toe een bezoek aan de sauna of, bij voldoende ruimte, investeer in een infrarood sauna voor wat extra ontspanning en rust. Met een kort verblijf in een infrarood sauna ontspan je je spieren en het geeft je een relaxed gevoel. Je huid zuivert zich van afvalstoffen en door te zweten kan je calorieën verbranden. Ook is de warmte die vrijkomt erg goed voor de gewrichten.

Zet dat raam open

Wat extra weerstand in de herfst is mooi meegenomen. We denken dan al snel aan wat extra vitamine C, maar we vergeten de relatie tussen het raam en onze weerstand. Verschillende najaarsklachten hebben te maken met een slecht binnenhuisklimaat omdat we in de herfst massaal de ramen dichtgooien en de verwarming aanzetten. Het is belangrijk om af en toe het raam open te zetten, je huis goed te ventileren en aanwezige huisschimmels hiermee te bestrijden.

De impact van onze voedingskeuzes

Eten, we doen het graag, maar veelal te veel en te vaak. Voedsel heeft een grotere impact op onze gezondheid en hoe we ons voelen dan we willen toegeven. Kies voor fruit en groentes die bij het seizoen passen, let op je snackgedrag, en laat de suikers zoveel mogelijk aan je voorbij gaan. Een maand geen alcohol drinken doet ook wonderen. En eet boerenkool, een echte weerstandtopper. Het is de ideale herfst- en wintergroente door de flinke dosis ijzer. IJzer zorgt ervoor dat je bloedcellen zich beter vullen met zuurstof en glucose. Dit kan je net wat meer energie geven.