Tips voor de herfstvakantie voor jong en oud

De herfstvakantie staat voor de deur en zoals altijd is er weer van alles binnen en buiten te doen, ook met kinderen. In zuid Nederland start de herfstvakantie 12 oktober en in noord en midden Nederland op 19 oktober. We hebben een aantal activiteiten, uitjes en suggesties verzameld voor zowel jong als oud.

Zo is er op zaterdag 26 oktober op diverse locaties in Nederland de Nacht van de Nacht. Je kan op deze dag ervaren hoe het is om echt in het donker er op uit te gaan. Zo zijn er avondwandelingen en workshops avondfotografie, duurzame markten tot dineren in het donker. Tientallen gemeentes doen hier nog eens verder aan mee door ook in hun gemeente het licht uit te doen. Van Groningen tot Maastricht is er dan ook voor jong en oud genoeg te beleven.

Veluws Zandsculpturenfestijn

In Garderen vindt tot en met 26 oktober het Veluws Zandsculpturenfestijn plaats met unieke zandsculpturen met het thema ‘Reis om de Wereld’. Omringd door prachtige kasteelmuren ontdek je onder andere via een monorail bijzondere perspectieven op de werken en kan je de drie dimensionale versies van de bekendste bezienswaardigheden van over de hele wereld zien. In het overdekte gedeelte vindt er ook nog een speurtocht plaats.

Nationale Archeologiedagen

Van vrijdag 11 tot en met 13 oktober vinden de Nationale Archeologiedagen plaats. Altijd al eens willen weten wat voor rijke geschiedenis er zich nog in de aardbodem bevindt? Tijdens de Nationale Archeologiedagen ben je op diverse locaties in Nederland van harte welkom en vinden er tal van activiteiten en tentoonstellingen plaats. Op veel plekken kan er ook buiten worden gespeeld en gevoetbald, dus handig om de Nike voetbalschoenen mee te nemen.

Op zondag 20 oktober vindt de Amsterdam marathon plaats. Met de stijging van het aantal inschrijvingen behoort deze marathon binnenkort tot één van de grootste hardloopevenementen van Nederland. De start van de marathon is bij het Olympisch stadion en er zijn diverse varianten voor zowel jong als oud. Eerst start de Amsterdam Marathon, gevolgd door de Olympic Kids Run en de 8 kilometer. Een prima gelegenheid om aan te moedigen en eventueel te combineren met een bezoek aan het Amsterdamse Bos, waar kinderen zich met buitenspeelgoed volop kunnen vermaken.

Oktober kindermaand

Tenslotte kan je in Drenthe, Groningen en Friesland de hele maand oktober, inclusief de herfstvakantie, er op uit met de kids naar de diverse activiteiten op het programma van Oktobermaand Kindermaand. Zo staan er theater, diverse exposities in musea en natuurlijk eindeloos veel creatieve activiteiten op het programma. Ook Haarlem doet dit jaar weer mee met de kindermaand met tal van activiteiten.