Dit zijn de woontrends voor 2020

Het jaar lijkt voorbij te vliegen en we zijn alweer in de laatste maanden van 2019 beland. Hoog tijd om met onze blik vooruit te kijken en een blik te werpen op de woontrends van 2020. Wij hebben een aantal interieurtrends op een rijtje gezet, zodat je alvast wat inspiratie kan opdoen.

Rust in huis

Een trend die zich voortzet in het nieuwe jaar is om je huis zoveel mogelijk van rust te voorzien. We hebben allemaal dagen met veel indrukken en prikkels en willen dan graag thuiskomen in een huis met een zachte en rustige uitstraling qua interieur. Deze trend typeert zich door lichte pastelkleuren in combinatie met natuurlijke materialen.

Denk aan een matte uitstraling, met weinig contrast op een accentkleur na. Wit speelt hier als ondergrond een belangrijke rol. Je ziet ook veel rustige, lichte en afgeronde of ronde vormen. Daarnaast wordt er ook veel gebruik gemaakt van mat- en semi-transparant glas, ook mat keramiek, kunststof en kunsthars. Dit zien we ook in het textiel terug. Stoffen met een natuurlijke uitstraling, semi-transparant en met een lichte glans en een fijn en lichte structuur.

Groen en duurzaam

We kunnen niet meer om de leef groen beweging heen, ook niet in ons interieur. We staan steeds meer stil bij onze omgeving en de impact die we hebben. In 2020 blijven groen en duurzaamheid ook in het interieur belangrijke thema’s. Het gaat hierbij niet alleen om energiezuinige lampen, maar om meubels van gerecycled materiaal of producten die op een andere manier bijdragen aan een milieuvriendelijke wereld. Zo kan je als consument ervoor kiezen om een keer langs de kringloop te gaan en daarmee voor hergebruik te gaan. Zo sla je twee vliegen in een klap: een duurzame keuze voor zowel het milieu als je portemonnee.

Ook in 2020 speelt de natuur een hoofdrol in ons interieur, onder andere door materialen afkomstig uit de natuur, bijvoorbeeld keramiek, vezelachtig jute of hennep. Stoffen die niet synthetisch aandoen en fijn aanvoelen passen hier ook bij. Ook natuurlijke kleuren blijven populair blijven, zo ook voor een eetkamerbank. Ook qua verf zijn natuurkleuren populair in het nieuwe jaar, zoals Spiced Honey, dé kleur van 2019 van Flexa.

Street Savage stijl

Een andere trend die we kunnen we verwachten, is Street Savage, ontstaan vanuit een groeiende interesse in imperfectie en vrijheid. Het is een tikkeltje rauwe urban sfeer, met industriële materialen, uitgesproken kleuren en graffiti designs. Dit vertaalt zich een in mix van vintage en nieuwe meubels, industriële lampen, die op een imperfectie manier worden opgesteld. Het geeft je interieur een eigentijdse uitstraling.

Technologische snufjes

Tenslotte speelt tech een rol in het interieur van de toekomst. Technologische snufjes kunnen helpen om je leven en woning zo efficiënt mogelijk in te richten. Daarbij gaat tech prima samen met groen en duurzaamheid, zoals zonnepanelen, een ‘slimme’ thermostaat, een Quooker of stijlvolle LED lampen die automatisch aan en uit gaan en weinig verbruiken. Ook in 2020 gaan de ontwikkelingen op dit gebied door, zoals slimme meubels die draadloos via een mobiel of spraakbestudering kunnen worden aangestuurd.