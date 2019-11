Weet jij al welke zorgverzekering het beste bij jou past in 2020?

November en december zijn de maanden waarin we kunnen overstappen van zorgverzekeraar. Ben je tevreden met je huidige zorgverzekering? Dan hoef je uiteraard niets te doen. Het kan ook zijn dat je je huidige zorgverzekering wilt vergelijken met andere zorgverzekeraars en dat je wellicht wilt overstappen. Vorige week moesten alle zorgverzekeraars uiterlijk hun premies voor hun verzekeringen bekendmaken. Wat ga jij kiezen in 2020?

Vanaf 12 november kun je basisverzekeringen en aanvullende zorgverzekeringen vergelijken op prijs én wat je ervoor krijgt. Tot 31 december 2019 heb je nog de tijd om je huidige zorgverzekering op te zeggen en tot 31 januari 2020 kan je uiterlijk een nieuwe zorgverzekering afsluiten, zoals die van FBTO. Het kabinet rekent erop dat de gemiddelde premie voor de basisverzekering in 2020 uitkomt op 118,50 euro per maand. Dat is 3,50 euro per maand meer dan dit jaar.

Zorgverzekeringen vergelijken

Hoewel iedere basisverzekering dezelfde vergoedingen biedt, kunnen de premies tot wel een paar honderd euro per jaar verschillen. Iedere verzekeraar bepaalt namelijk zelf de hoogte van de premie. Het is dus zinvol om verschillende zorgverzekeringen te vergelijken en om te kijken wat bij jouw huidige situatie past.

Goed voor jezelf zorgen en bewuste keuzes maken, daar hoort ook het kiezen van een zorgverzekering bij. We hebben allemaal een ander leven en bevinden ons in een andere levensfase. De een houdt van yoga, de ander van hardlopen. We hebben allemaal andere behoeftes, ook als het om onze zorgverzekering gaat. Het loont dus zeker om ook dit jaar je zorgverzekering onder de loep te nemen. Je kunt hierdoor niet alleen geld besparen, maar ook kiezen voor een zorgverzekering die nog beter past bij jouw manier van leven.

Aanvullende modules

Bij FBTO staat keuzevrijheid hoog in het vaandel. Welke keuzes je ook maakt, het zijn jouw keuzes. Je kiest bij FBTO zelf je zorgverzekering met een keuze uit elf aanvullende modules voor zorg die jij nodig hebt. Kies bijvoorbeeld voor de module Tand, Alternatieve geneeswijzen, Conditie & Fitheid en Beter in je vel. Hierdoor houd je de regie op je zorgkosten, want je betaalt alleen voor wat je kiest. Verder bepaal je zelf wanneer je premie betaalt, krijg je korting bij vrijwillig eigen risico en betaal je zorgkosten én je eigen risico in termijnen.

Gezond leven

Als je het komende jaar geld wilt besparen op je zorgverkering kan je ervoor kiezen om je vrijwillig eigen risico te verhogen. Ook kan je besparen door te kiezen voor een aanvullende verzekering, zeker als je nu al weet dat je bepaalde kosten kan verwachten. Sport je veel, houd je van actieve vakanties en leef je graag gezond? Dan past de aanvullende module Conditie & Fitheid van FBTO bij jou, waarbij je vergoeding krijgt voor sportmassages, een gezondheidstest of personal training. Elke module van FBTO heeft een passend aanbod.

Wat je situatie ook is, het is zinvol om de komende tijd te kijken welke zorgverzekering hebt beste bij je past. Hoe gaat 2020 er voor jou uitzien, wat zullen je keuzes zijn en welke aanvullende modules passen hierbij? Zorg ten slotte ook dat je op de hoogte blijft van de laatste wijzigingen rondom zorgverzekeringen.

Dit artikel is door een samenwerking tot stand gekomen.