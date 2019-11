Last van menstruatieklachten, hevig bloedverlies of endometriose? Pas je dieet aan.

Aubergine en rozemarijn tegen menstruatiepijn, pepermuntthee tegen een kort lontje, azijn tegen hevige bloedingen of bleekselderij tegen PMS; Voeding als medicijn voor vrouwen met heftig menstruatieverlies of endometriose werkt beter dan velen van ons weten. Stephanie van Hulst schreef het boek ‘Endometriose en menstruatieklachten te lijf’, een bijbel voor vrouwen met tips hoe ze de verschillende fases in hun cyclus kunnen ondersteunen met behulp van aanpassingen in hun dieet. En lekker blijven eten!

Naar schatting heeft 1 op de 10 vrouwen in de vruchtbare leeftijd endometriose en heeft meer dan 20 procent van de vrouwen menstruatieklachten. Helaas worden menstruatieklachten nog steeds niet voldoende serieus genomen door zowel artsen als de vrouwen zelf, en duurt het in Nederland gemiddeld 6 jaar voordat de diagnose endometriose wordt gesteld. Daarom staat deze maand in het teken van de campagne Bloedserieus, om aandacht te vragen voor vrouwen met hevig bloedverlies. Een bloedserieus probleem waar vrouwen te lang mee rondlopen.

In haar praktijk behandelt Stephanie, Chinees herbalist, acupuncturist, lekkerbek en auteur, vrouwen met endometriose uit Nederland, België en Duitsland. Ze geeft daarnaast wereldwijd Skype consulten. Ze is zelf op onderzoek uit gegaan welke rol voeding speelt en ze heeft goed geluisterd wat vrouwen haar vertellen vanuit eigen ervaring. “Ik heb de Chinese en Westerse voedingsleer gecombineerd, ben in boeken gedoken en ben met een aantal vrouwen aan de slag gegaan. Het gaat er mij om dat iemand een goed leven heeft en dat zij de dingen kan doen met nauwelijks tot geen belemmering van deze ziekte.”

Stephanie ziet dagelijks veel vrouwen met pijn, die enorm vermoeid zijn en veel bloedverlies hebben. Hierdoor raken ze verder uitgeput. “Ik heb een voedingsadvies uiteengezet wat heel balancerend is en heb hierin de ervaringen meegenomen van de vrouwen in mijn praktijk. Je zou het vrouwenvoedsel kunnen noemen. Wat heb je nodig per fase in je cyclus, dat is de basis. Je krijgt door het lezen van het boek veel inzicht in wat voeding met je doet. Als je weet dat aubergine je kan helpen met menstruatiepijn, dan is dat interessant voor vrouwen om te weten.”

Zo is het belangrijk dat je voedingsmiddelen eet die rood van kleur zijn, want deze hebben een bloedversterkend aspect. “Vlees is een sterk bloedopbouwend middel, er zit veel B12 en ijzer in. Dat is juist belangrijk als je veel bloed verliest. Zolang je bloed verliest, eet dan vlees. Vrouwen die structureel geen vlees eten, moeten goed opletten dat ze voldoende B12 en ijzer binnenkrijgen, anders moeten ze echt bij slikken. Donkergroene bladgroentes zijn ook goed om te eten.”

Verder adviseert ze om warm te eten met de lunch en warm water te drinken in plaats van koud. En koffie in de ochtend? Die kan je beter laten staan. “Koffie haakt in op je accu en trekt deze leeg. De cafeïne verbruikt veel vitamine B, die je ook al kwijtraakt door bloedverlies. Hartstikke zonde. Als je zwanger wilt worden of een ivf traject ingaat, moet je ook geen koffie drinken. Hierdoor krijg je minder eicellen.” Wat alcohol betreft kan je dat glaasje wijn beter laten staan als je ongesteld bent. Hier krijg je nog meer bloedverlies van, omdat het zo sterk verwarmend is en daarbij verstoort het ook je hormoonhuishouding.

Suiker pleegt roofbouw op je energie dus daar kunnen we ook beter niet te veel van binnenkrijgen. Het zit bijna overal in, terwijl minder dan een theelepel per dag meer dan genoeg is. “Suiker onttrekt mineralen en vitamines uit het lichaam. Dit gebeurt al tijdens bloedverlies, dus met suiker erbij gaat het nog harder. Daarbij kan suiker pijn versterken. Als je weet dat je ongesteld gaat worden, zorg dat je ander troostvoedsel klaar hebt staan, zoals een zelfgemaakte pompoensoep.”

Wat zijn de reacties van vrouwen op haar boek? “Vrouwen die vinden het een ontdekking, er gaat een wereld voor hen open nu ze weten wat voeding voor hen kan doen. Ik geef veel uitleg in het boek en ik benader alles op twee manieren, vanuit het Chinese en Westerse perspectief. Vrouwen zeggen ook dat ze lekkerder zijn gaan eten. Ze realiseren zich dat ze veel meer mogen dan ze dachten. We zijn vergeten hoe belangrijk eten en koken voor ons is. We zijn de verbinding met voeding en onze kennis hierover kwijtgeraakt. We mogen de aandacht terugbrengen naar hoe belangrijk voeding is. Het is je eigen medicijn en het staat gewoon thuis in je keukenkastjes. Het helpt echt, zelfs als je heftige klachten hebt. Je levenskwaliteit neemt toe. Het is eigenlijk een vrouwendieet, dus ook voor vrouwen die geen klachten hebben.”

Het boek Endometriose en menstruatieklachten te lijf is hier te verkrijgen.