Voeding en zelfzorg tijdens de wintermaanden: zo blijf je fit en vitaal

Laat uw voedsel uw medicijn zijn, en laat uw medicijn uw voedsel zijn. Dit zijn beroemde woorden van de arts uit de Griekse oudheid, Hippocrates, die vaak de vader van de Westerse geneeskunde wordt genoemd. Deze woorden zijn ook van toepassing tijdens de wintermaanden, waarin mensen vaak sneller ziek worden, moe zijn en een dip ervaren. Hoe kan voeding jouw medicijn zijn de komende tijd en hoe zorg je ook tijdens de wintermaanden goed voor jezelf?

Met de juiste voeding kan je veel bereiken, en dat begint al met ervoor te zorgen dat je voldoende vitamine D binnenkrijgt. Dit zit in vette vis, zoals haring, zalm en makreel. Ook vlees en eieren zorgen voor vitamine D, maar dit is meestal niet genoeg. We hebben vooral de zon nodig voor onze broodnodige portie vitamine D, maar de zon staat erg laag tijdens de wintermaanden. Let erop dat je ongeveer de eerste twintig minuten zonder zonnebrandcrème de zon ingaat, zodat je voldoende vitamine D aanmaakt.

Heilzame werking van knoflook

Knoflook staat erom bekend dat het de functie van het immuunsysteem een oppepper geeft. Uit een grote studie is gebleken dat een dagelijks knoflooksupplement het aantal verkoudheden met 63 procent deed afnemen, vergeleken met een placebo. De gemiddelde duur van de verkoudheidssymptomen werd ook met 70 procent verminderd, van 5 dagen bij een placebo tot maar anderhalve dag bij de knoflook-groep. Als je vaak verkouden bent, dan zou het toevoegen van knoflook aan je dieet wel eens nuttig kunnen zijn.

Wintervoeding

Ervaar je een gebrek aan energie als het buiten kouder wordt? Dan kan je jezelf met de juiste voeding ondersteunen. Het is belangrijk om kleurrijk en warm te eten, ook tijdens de lunch. Sla de boterhammen een keer over en neem een keer wat warms mee naar je werk. Bij kleurrijk eten kan je denken aan pompoen, broccoli, spruitjes, boerenkool, zoete aardappel, bietjes en spinazie. Je kan ook soep maken. Vaak vergeten we de kruiden, terwijl deze een heilzame werking hebben. Gember, kurkuma en koriander, om er maar een paar te noemen. Daarnaast kunnen supplementen veel goed doen, waarover je online veel kan lezen, zoals bij Wellvita.

Koolhydraten en suiker

Als je weinig energie ervaart, is het goed om te kijken of je niet te veel koolhydraten binnenkrijgt. Dit zijn suikerrijke voedingsmiddelen, zoals koek, brood, taart en pasta. Het kan de moeite waard zijn om een tijdje wat minder tarweproducten en voorverpakte voedingsmiddelen te eten, om vervolgens te kijken hoe je je dan voelt. Vermijd ook zoveel mogelijk suiker. Hier valt fruit ook onder. Van fruit wordt altijd gezegd dat het gezond is, maar het blijft voor het lichaam suiker, ook al zijn het natuurlijke suikers. Als je kiest voor fruit, kies dan voor citrusvruchten.

Maak jezelf belangrijk

Je kan gezond eten en elke dag voldoende bewegen, maar als je niet goed slaapt, zal dit een grote impact hebben. Steeds meer mensen kampen met slaapproblemen en dit komt omdat we te veel willen, te veel moeten en te veel met onze aandacht naar buiten gericht zijn. Met andere woorden, als je niet goed slaapt, mag je kijken naar de keuzes die je overdag maakt. Maak jezelf belangrijk, zet je zelfzorg op nummer één, blijf in contact met je lichaam en luister naar wat het jou te vertellen heeft. Jouw lichaam weet als beste wat jij nodig heeft, in elk moment.