Hoe zorg je ervoor dat je duurzaam én lekker op je werk zit?

Zitten, we doen het vrijwel de hele dag en het wordt al het nieuwe roken genoemd. Onze lichamen zijn niet gemaakt om de hele achter een computer te zitten, waardoor rug- en nekklachten op de loer liggen. Er worden steeds meer onderzoeken gepubliceerd over de negatieve gezondheidseffecten van te lang en te veel zitten. Wat kan je doen waardoor je duurzaam én duurzaam op je werk zit?

Europees kampioen zitten

Mensen die dagelijks acht tot elf uur zitten hebben vijftien procent meer kans om binnen drie jaar te overlijden dan mensen die minder dan vier uur per dag zitten. Dit stelt Hidde van der Ploeg, onderzoeker VU medisch centrum. Nu denk je misschien: acht tot elf uur zitten? Dat is wel heel lang. Toch krijgen velen van ons het voor elkaar, want ga maar eens eerlijk al die uren bij elkaar optellen die je op een dag achter je laptop zit, in je auto tijdens de file, tijdens het eten en in de avond op de bank. Nederlanders zijn Europees kampioen als het op zitten aankomt.

Ergonomische werkplek

Met al dat zitten dat we elke dag doen, is het belangrijk dat werkgevers ervoor zorgen dat hun medewerkers zo goed mogelijk en duurzaam zitten. Dat begint met een ergonomische inrichting van de werkplekken voorzien van bureaustoelen, bureaus en beeldschermen die zijn afgesteld op de behoeftes en vooral het lichaam van de medewerker. Dit vermindert de kans op klachten aan nek en rug en zorgt er tevens voor dat medewerkers meer energie overhouden. Een verkeerde zithouding, zoals niet rechtop zitten, kost meer energie dan we denken en zorgt ervoor dat we sneller in ons hoofd gaan zitten en uit contact gaan.

Instellen van je bureaustoel

Naast een optimale bureaustoel is het dus belangrijk wat onze houding is en hoe je je bureaustoel instelt. Waar moet je op letten? Stel de hoogte van de zitting zo in, dat je heupen zich iets hoger bevinden dan je knieën. Stel de zitdiepte zo in dat je een gebalde vuist tussen je knieholte en de voorzijde van de zitting kunt plaatsen. De rugleuning moet de rug goed ondersteunen en de bolling onderaan de rugleuning moet mooi in de rugholte vallen. Plaats vervolgens je vingers op je sleutelbeen en laat de arm vervolgens omlaag hangen. Stel nu de armleuning in zodat deze je elleboog raakt. Vervolgen stel je je bureau in qua hoogte zodat deze gelijk is aan de armsteun.

Beweeg wat vaker

Rek je ten slotte af en toe even uit. Trek je schouders op en laat ze weer zakken en herhaal dit een paar keer. Maak je nek los door je hoofd van je ene schouder naar je andere te bewegen. Sta wat vaker op, ook als je niets moet pakken of doen. Heb je iets te vertellen aan een collega? Loop ernaar toe in plaats van een mail sturen. Heb je veel vergaderingen? Stel voor om een keer een meeting die uit wat minder personen bestaat naar buiten te verplaatsen. Wandelen en vergaderen kunnen prima samengaan. Heb je een wat langer telefoongesprek gepland staan? Sta op en beweeg. Ook bellen en wandelen gaan goed samen. En blijf niet achter je bureau hangen tijdens de lunchpauze, maar haal buiten een frisse neus.