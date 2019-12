Wooninspiratie voor 2020

Nog even en het jaar zit er weer op. Wat kunnen we verwachten in 2020 op het gebied van wonen? Een nieuw jaar brengt uiteraard weer nieuwe trends met zich mee. Sommige trends van 2019 gaan mee het nieuwe jaar in en een ding weten we zeker. Het belooft weer een mooi interieurjaar te worden.

We blijven duurzaam

Duurzaamheid is en blijft een belangrijke rol spelen, ook in ons interieur. We kiezen voor minder massaproductie, hebben steeds meer oog voor mens en milieu en kiezen voor gerecycled  materiaal. We hebben het steeds vaker over de circulaire economie en kiezen voor producten met een langere levensduur. Het is daarbij belangrijk dat producten en grondstoffen voor zo min mogelijk afval en schadelijke uitstoot zorgen. Het is goed om stil te staan bij de producten die je koopt, check wat het duurzaamheidsbeleid is van een organisatie of kies voor tweedehands items.

Natuurlijke uitstraling

Ook in 2020 gaat het om een natuurlijke look en feel en valt de keuze op materialen die afkomstig zijn uit de natuur. Daarbij zijn gietvloeren, die een natuurlijke uitstraling hebben, populair. Dergelijke vloeren zijn goed te combineren met natuurlijke materialen, zoals hennep, keramiek, natuursteen, leer of hennep. Gietvloeren Van Hollandse Bodem worden uitsluitend gemaakt van hoogwaardige, natuurlijke materialen. Dat maakt de vloeren in alle opzichten duurzaam.

Hippe kleuren

Een kleur die helemaal hip is in het nieuwe jaar is Tranquil Dawn: een lichte, groengrijze tint met een blauwe ondertoon. Deze kleur is nu al door Flexa uitgeroepen tot kleur van het jaar 2020. Deze kleur gaat mooi samen met natuurlijke materialen, zoals hout. Een andere kleur die we veel gaan terugzien in 2020 is roze. Poederroze om precies te zijn. Je kan deze kleur voor de muur gebruiken, maar het is ook mogelijk om accessoires in deze tint aan te schaffen. Ten slotte gaan we ook koper en goud veel zien, die goed te combineren zijn met verschillende kleuren. Wat dacht je van een trapleuning in de kleur goud?

Klein en functioneel wonen

Ten slotte trekken steeds meer mensen naar de stad, wat betekent dat we steeds kleiner gaan wonen. Ook klein wonen is een trend in 2020. Je hebt geen grote woning nodig om mooi te wonen en je stijl qua interieur te laten zien. Er zijn veel manieren om een kleine ruimte zo in te richten dat alles erin kan en het er nog steeds leuk uitziet. Dit vraagt wel om een functionele inrichting, dus daar zal volgend jaar zeker de focus op liggen. Met rustige kleuren en de planten die het geheel opkleuren, kom je al een heel eind. Dit sluit goed aan bij de tiny house beweging, wat momenteel een hot topic is en ook in het nieuwe jaar steeds normaler zal zijn.