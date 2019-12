In de spotlight: foodblogger Hanneke de Jonge van Culinea

Als je foodblogger Hanneke de Jonge vraagt wat ze met eten heeft, antwoordt ze met “allles”. Haar ouders hadden diverse horecabedrijven en al op jonge leeftijd werkte ze in een van hun restaurants. Ze koos er niet voor om een van hun bedrijven over te nemen. Na dertig jaar op een kantoor te hebben gewerkt, kroop haar horecabloed toch waar het niet gaan kan. Vier jaar geleden is ze het platform Culinea gestart, waarop ze eigen recepten en blogs deelt.

Van dichtbij heeft ze gezien hoe hard haar ouders hebben gewerkt. Het was zeven dagen in de week dag en nacht werken. “Mijn vader is maar vijftig jaar geworden. Hij heeft zich te pletter gewerkt. Hij kreeg een hartstilstand. Ik wist meteen: zo ga ik het niet doen. Nu werk ik momenteel ook zeven dagen in de week, maar wel in mijn eigen tempo. Toen ik op jonge leeftijd in de horeca werkte, maakte ik ook lange dagen. Ik kwam vaak midden in de nacht thuis. Toen ik later mijn man ontmoette, werkte dat niet. Hij werkte overdag.”

Hanneke had nog een Schroevers diploma op zak en ze besloot een kantoorbaan als office manager te nemen. “Ik dacht in het begin dat ik halve dagen aan het werk was, omdat ik maar acht uur per dag hoefde te werken. Ik heb dertig jaar met plezier gewerkt, maar ik zou dit nu niet meer willen. Mijn passie ligt echt bij eten en koken. Naast mijn werk volgde ik kookcursussen. Ik wilde zo graag leren en was heel nieuwsgierig. Ik was altijd met koken bezig. Het verwennen van mensen en koken, dat is echt mijn passie.”

75.000 unieke bezoekers per maand

Hanneke werd ziek, moest tien keer geopereerd worden en kon twee jaar niet werken. Uiteindelijk werd ze ontslagen. Toen ze moest re-integreren, werd haar gevraagd waar haar passie ligt. “Bij koken, zei ik. Waarom ga je daar dan niet wat mee doen, werd mij gevraagd.” Ze strooide haar recepten al de wereld in via Facebook en ze kookte elke dag. “Ik maakte daar altijd een foto van, schreef het recept uit en plaatste dat op mijn sociale media. Ik kreeg steeds meer vragen van mensen. Of ik niet eens een website moest gaan bouwen?” Zo gezegd, zo gedaan. Culinea.nl bestaat nu vier jaar en de site trekt inmiddels 75.000 unieke bezoekers per maand.

Alles wat met eten en drinken te maken heeft, staat op haar site. Dit zijn inmiddels 1.800 recepten in vier jaar tijd. “Ik plaats meestal tussen de 5 en 10 recepten en/of een blog per week op de site. Wat mij anders maakt dan andere foodbloggers is de verscheidenheid aan recepten. Alles is vers bereid en het zijn recepten van over de hele wereld. Sinds mijn maagverkleining in 2018 ben ik meer met eiwitten bezig en moet ik ervoor zorgen dat ik hiervan voldoende binnenkrijg. Ook richt ik me wat meer op verantwoord eten.”

Maagverkleining

Hanneke had overgewicht door schildklierproblemen. Verder had ze nergens last van; geen hoge cholesterol of bloeddruk. “Ik had nooit gedacht dat ik door een maagverkleining zou afvallen, maar dat is wel gebeurd. Er komen hartproblemen in mijn familie voor en ik wilde heel graag ouder worden dan mijn vader. Ik heb de operatie lange tijd voor me uitgeschoven, maar nu achteraf gezien ben ik wel blij. Het gaat goed met me. Ik ben veertig kilo afgevallen. Ik mag geen glaasje wijn meer bij het eten, want ik mag niet tegelijkertijd eten en drinken. Dat verdraag ik niet. Ik eet veel minder, zes kleine porties per dag. Het is niet zo dat nu ik makkelijk een sprintje trek. Ik had gehoopt dat ik iets fitter zou worden, maar dat is niet zo.”

Hanneke voelt zich wel een stuk zelfverzekerder. “Ik vond het niet leuk zoals ik eruit zag. Ik moest naar grote maten winkels, terwijl ik nu overal kleding kan kopen. Ik heb nooit vervelende opmerkingen naar mijn hoofd gekregen. Ik voelde me er zelf niet prettig bij. Doordat ik over mijn maagverkleining heb geschreven, kwam ik erachter dat er best veel mensen zijn die hetzelfde hebben gedaan. Zelfs een jaar na mijn operatie worden mijn blogs hierover nog gelezen.”

Dromen over recepten

Het creëren van recepten vindt ze het allerleukste. Ze droomt zelfs over recepten en van welke combinaties goed bij elkaar passen. “Dan wil ik het ook meteen de volgende dag maken. Mijn man vindt alles lekker, dus die proeft elke dag wat ik maak. Er zit best veel werk in een post, vaak beseffen mensen dat niet. Je moet boodschappen doen, koken, fotograferen, foto bewerken, recept uitwerken en dan alles op de site zetten. Daar zit zeker vier uur werk per recept in. In de ochtenden ben ik bezig met sociale media en mails beantwoorden. Ik krijg veel vragen via de website en reacties op mijn recepten.”

Wat wil Hanneke mensen graag mee geven? “Plezier in koken. Ik wil mensen aan het koken krijgen, en dat ze vooral verse producten gebruiken en geen kant en klaar eten. Dat krijg ik echt niet weg. Mensen zijn vaak niet bewust wat er allemaal in die kant en klaar producten zit. Als er een vinkje bijstaat dat iets gezond is, geloven ze dat. Maar het is niet gezond. Er zijn zoveel mensen ziek. Kijk eens naar wat je eet en kies voor verse producten. Dat heb ik van huis uit meegekregen. Mijn moeder (87) runt nog steeds een bed & breakfast en bakt elke dag vers brood. Zij heeft etentjes bij haar thuis en dan kookt ze altijd vers. Zij is wel mijn voorbeeld in hoe zij in het leven staat en hoe ze de dingen doet.”