Een e-bike van de zaak is goedkoper dan Netflix

Elektrisch fietsen wordt steeds populairder. Vorig jaar werden in Nederland meer dan 400 duizend e-bikes verkocht. Marktleider Stella maakt bekend de ‘fiets van de zaak’ nog dichterbij te brengen met haar nieuwe BikeProject. Werkgevers, werknemers én fietsenmakers reageren enthousiast.

Als je 15 of zelfs 30 kilometer van je werk woont, is op de fiets komen vaak een te grote inspanning. Op een e-bike leg je deze afstand echter zonder problemen af. Met een aanschafprijs van minimaal 1000 euro is zo’n fijne elektrische fiets voor de meeste mensen nog wel een investering. Een e-bike leasen via de werkgever kan dan een uitkomst zijn.

Leaseregeling maakt e-bike aantrekkelijk

Het kabinet maakt het steeds aantrekkelijker om een elektrische fiets te leasen. Niet alleen om de filedruk te verminderen, maar ook voor het milieu en de gezondheid van de medewerker. Vanaf 1 januari 2020 moet over 7 procent van de adviesprijs belasting worden betaald. “Voor de werknemer kost een topmodel e-bike van 3.000 euro minder dan een tientje per maand. Dat is goedkoper dan Netflix”, aldus Johan Makaske, woordvoerder van BikeProject.

Krappe arbeidsmarkt

De economie zit in de lift en de arbeidsmarkt zit steeds krapper in zijn jasje. En dat in steeds meer sectoren. Voor bijna de helft van alle vacatures in Nederland zijn amper kandidaten te vinden. Bedrijven zoeken dan ook naar manieren om goede medewerkers aan zich te binden. Een e-bike van de zaak als secundaire arbeidsvoorwaarde zal daar volgens BikeProject zeker bij helpen.

Onderzoek TNO

Werkgevers hebben baat bij medewerkers die op de fiets naar kantoor komen. TNO-onderzoek toonde tien jaar geleden al aan dat regelmatig fietsen naar het werk kan leiden tot 15% minder ziekteverzuim. De werkgever onderscheidt zich bovendien op maatschappelijk gebied. Meer doen voor het klimaat betekent ook: kijken naar de milieu-voetafdruk die medewerkers in het verkeer achterlaten.

BikeProject richt zich op werkgevers en werknemers: “Bedrijven willen graag dat hun medewerkers op de fiets naar de zaak komen, maar zitten niet te wachten op administratieve rompslomp. Dat nemen wij ze helemaal uit handen. Werkgevers kunnen zich bij ons aanmelden. Medewerkers kiezen vervolgens een (elektrische) fiets naar keuze uit, gewoon bij hun eigen rijwielhandelaar”.

Vrijheid

BikeProject biedt voor medewerkers volledige vrijheid. Ze kunnen elk merk en type e-bike of gewone fiets uitkiezen. Dat kan online of bij een aangesloten fietsenmaker in de buurt. “En natuurlijk bij een van de ruim 40 Stella E-bike Testcenters in het hele land”, aldus Makaske.