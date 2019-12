Miljoenen Nederlanders hebben een bril of dragen contactlenzen om beter te kunnen zien. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uit 2012 blijkt dat een meerderheid van 61 procent van de bevolking wel eens een bril, contactlenzen of een ander hulpmiddel voor lezen of zien droeg. Meer vrouwen dan mannen dragen een bril of contactlenzen. Waar moet je op letten als je lenzen gaat dragen?

Harde en zachte lenzen

Wat je allereerst moet weten, is het verschil tussen harde en zachte lenzen. Een harde lens behoudt zijn vaste vorm op het oog. Dit is gelijk het grootste verschil met zachte lenzen. Daarnaast worden harde lenzen op maat gemaakt waardoor ze vaak goed passen. Je blijft ze echter wel altijd een beetje voelen, met name in het begin. Op de korte termijn zijn harde lenzen duurder, maar op de lange termijn goedkoper dan zachte lenzen. Een zachte lens voel je bijna niet zitten. Ze zijn flexibel en laten meer zuurstof door. Het overgrote deel van lensdragers draagt daarom ook zachte lenzen.

Allemaal andere ogen

We hebben allemaal andere ogen. De bolling van het oog, de aanmaak van tranen en hoeveel je knippert verschilt per persoon. Als je lenzen gaan aanschaffen, is het belangrijk dat je je ogen laat opmeten bij een opticien of oogarts. Bij zo’n meting wordt ook gekeken naar de sterkte van je ogen, of je veel achter een computer zit en hoe vaak je knippert met je ogen. Het gaat hier om je lichaam en je gezondheid, dus zorg ervoor dat je een betrouwbare opticien kiest.

Sommige mensen hebben last van gevoelige of droge ogen. Of ze hebben een allergie, waardoor het dragen van lenzen lastig is. 1-day acuvue moist lenzen kunnen uitkomst bieden. Dit is een gehydrateerde lens die irritatie voorkomt. Vaak moeten lenzen tot twee weken wennen. Wacht dus even af voordat je meteen een halfjaarpakket bestelt van je nieuwe lenzen. Soms is het even proberen welke goed bij jouw ogen passen.

Indoen van lenzen

Voor het indoen van lezen gebruik je je wijsvinger of de middelvinger van je linkerhand om je ooglid bovenaan vast te houden. Vervolgens trek je met je middelvinger van je rechterhand het onderste ooglid naar beneden. Met je wijsvinger van je rechterhand breng je de lens aan op je oog. Doe altijd eerst je lenzen in en doe dan pas je make-up op.

Lenzen schoonhouden

Het is belangrijk om je lenzen goed schoon te houden. Gebruik hiervoor een lenzenvloeistof. Laat je adviseren door een deskundige welke vloeistof het beste bij jouw ogen past. Vergeet niet om elke dag je lenzenvloeistof te verversen. Dit is erg belangrijk zodat je oog niet gaat irriteren door de vuiligheidjes die je erin krijgt als je de vloeistof niet ververst. Kraanwater of gekookt water is niet voldoende desinfecterend.

Ten slotte zijn lenzen ideaal om mee te sporten, omdat ze niet in de weg zitten. Met zwemmen kan het wat lastiger zijn. Ze zullen niet zomaar eruit spoelen, maar doe je ogen niet open onder water. Dan raak je ze namelijk wel kwijt omdat ze niet meer vacuüm zitten. En zorg dat je altijd een bril achter de hand hebt. Als je een ochtend geen lenzen in wilt om je ogen wat rust te geven of er is een andere reden dat je je lenzen niet in kunt doen, is het handig om deze in de buurt te hebben.