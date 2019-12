Goede voornemens in 2020? Met deze tips gaat het zeker lukken

We naderen het einde van het jaar en dit betekent dat veel mensen gaan nadenken over hun goede voornemens voor het nieuwe jaar. We reflecteren en maken plannen en gaan kijken waar we andere keuzes kunnen maken. Vaak is het echter lastig volhouden. Hoe kan je ervoor zorgen dat je al die voornemens die je hebt wél kunt waarmaken?

Jezelf waarderen

De reden dat goede voornemens vaak al na een paar weken stranden, is omdat we voornamelijk kijken naar wat er niet goed is, goed gaat of anders moet. Vaak vragen we te veel van onszelf, zijn we streng naar onszelf en missen onze goede voornemens een basis van waardering voor onszelf, én wat er wel al is en goed gaat. Je allereerste voornemen voor 2020 mag dus meer zelfwaardering zijn. Als dit ontbreekt, is het lastig om goede voornemens vol te houden.

Stel jezelf de waarom vraag

Populaire goede voornemens zijn afvallen, meer sporten, gezonder eten en stoppen met roken of drinken. Dit zijn voornemens die door miljoenen mensen wereldwijd elk jaar worden gemaakt. Deze voornemens stranden, omdat we te veel en te groot willen en we niet eerst eerlijk onszelf de vraag stellen: waarom rook of drink ik eigenlijk? Waarom eet ik te veel of heb ik elke dag zo’n zin in suiker? Waarom moet ik van mezelf meer sporten? Is dit omdat ik mezelf niet mooi vind en dus mezelf niet accepteer, of omdat ik fitter wil worden, waardoor ik kan doen wat er nodig is?

Begin vandaag

Het gaat om kleine overzichtelijke stapjes, waarmee je ook vandaag kunt beginnen. 1 januari is geen magische datum, waarna alles heel makkelijk zal gaan. Dus waarom niet vandaag al beginnen met andere keuzes te maken en goed voor jezelf te zorgen? Al de hierboven genoemde voornemens hebben daar immers mee te maken, je eigen zelfzorg en goed luisteren naar je lichaam.

Zoek ondersteuning

Expressie is alles, ook als het om goede voornemens gaat. Vertel je omgeving wat je intenties zijn en vraag ze om ondersteuning. We zijn hier niet op aarde om dingen alleen te doen, we hebben elkaar nodig om verder te komen. Vraag advies aan anderen en deel je ervaringen. Doe inspiratie op door een tarot dagkaart te laten leggen en meer inzicht te krijgen op de vragen die je hebt.

Het begint met één keuze

Wil je afvallen? Begin dan vandaag al met één andere keuze te maken, bijvoorbeeld door geen suiker te eten, geen frisdrank te drinken of iets anders te eten met de lunch. Waarom wachten als je nu al weet dat dit belangrijk en nodig is? En houd jezelf niet voor de gek tijdens de feestdagen door extra veel te eten omdat het nu mag, want straks ga je toch afvallen. Het lichaam kent geen feestdagen, maar alleen maar dit moment. Daarbij ben je het waard om elke dag goed voor te zorgen, dus ook tijdens de Kerst.

Waardeer ten slotte elke stap die je zet, sta elke dag een paar keer stil bij alles wat er is, wie je bent en wat je brengt en blijf vooral in dit moment. Als iets even niet lukt of als het wat minder gaat, geen paniek. Morgen is er weer een nieuwe dag.