De leukste uitjes voor tijdens de kerstvakantie

De kerstvakantie is begonnen en dit betekent dat we weer wat meer tijd hebben om met elkaar door te brengen. Zeker als je kinderen hebt, is de vakantie een mooi moment om de auto of de trein te pakken en op pad te gaan. Heb je wat extra inspiratie nodig? Wij hebben een aantal kerstuitjes voor je op een rij gezet.

In de Uithof is het wit

Een witte kerst, we maken het niet vaak mee. Maar dat maakt gelukkig niet uit, want je kan de sneeuw ook opzoeken. Ga deze kerstvakantie naar de Uithof in de Haag, en je hebt gegarandeerd een witte kerst. Je kan er een dagje skiën, snowboarden en schaatsen en als je het wat minder koud wil, kan je er ook lasergamen en karten. Voor iedereen iets leuks onder één dak. Klik hier voor meer informatie.

Een winterse sfeer

Het is winter in het Openluchtmuseum in Arnhem. Dit is dé tijd om hier met familie en vrienden naartoe te gaan. Je kan er schaatsen op de ijsbaan van bijna 1000 vierkante meter óf glijden van een spectaculaire sleebaan. Ook voor kinderen is er van alles te doen, zoals Duivekater feestbrood bakken op het Kindererf. Van 7 december tot en met 19 januari 2020 ervaar je de winter in het Openluchtmuseum. Klik hier voor meer informatie.

Muziek in Breda

Heb je kinderen die van muziek houden? Dan kan je naar een echt kerstconcert voor de allerkleinsten in Breda. Maandag 23 december speelt Krulmuziek vrolijke klassieke kerstconcerten voor baby’s, dreumesen, peuters en kleuters. Met live muziek van professionele muzikanten: van kiekeboemuziek tot meezingen en swingen. Het is een speels mee-doe concert met rinkelende belletjes in kerstsferen. Klik hier voor meer informatie.

Schaatsen in Houten

De échte schaatsliefhebbers moeten zorgen dat ze deze kerstvakantie naar Houten gaan. Van zaterdag 14 december 2019 tot en met zondag 5 januari 2020 kan er weer volop worden genoten van de ijsbaan op Het Rond in Houten, ‘Rond on Ice’. Drie weken lang is er weer schaatspret op de schaatsbaan. Kom vrij schaatsen, neem deel aan de activiteiten georganiseerd op Rond on Ice of kom gezellig wat warms drinken in de Huiskamer van Houten. Op de vrijdagavonden van 19:00 – 22:00 uur is er disco en blacklight schaatsen. Gezellige top 40 muziek en flitsende discolichten maken deze avonden extra leuk. Klik hier voor meer informatie.

Kortom, de kerstvakantie is een uitgelezen tijd om erop uit te gaan met het gezin, familie of vrienden en een bezoek te brengen aan Den Haag, Arnhem, Breda, Houten of een van de vele andere steden die Nederland rijk is. Wil je dit in alle rust doen? Ga dan met de trein. Dit scheelt files, parkeer uitdagingen, stress en met alle acties die er zijn vaak ook nog in de kosten. De trein brengt je vaak direct in het hart van het centrum, waar je met elkaar kan genieten van het schaatsen, muziek, snowboarden, een glaasje gluhwein, skiën, de disco of alle andere festiviteiten rondom kerst.