Zo kan je tijdens de dure decembermaand geld besparen

December. Het is de maand van de feestdagen, van met elkaar zijn, van cadeaus kopen en uitpakken en van de gezelligheid. Het is voor veel mensen tevens de duurste maand van het jaar. We willen vaak veel extra’s deze maand, maar hoe zorg je ervoor dat je niet met een lege bankrekening het nieuwe jaar ingaat? Nieuws.nl heeft een aantal bespaartips op een rijtje gezet, zonder dat dit ten koste gaat van de feestvreugde.

Lopende geldzaken onder de loep

Het einde van het jaar is, naast alle feestvreugde, een goed moment om even stil te staan en eerlijk en kritisch naar je lopende geldzaken en vaste lasten te kijken. We geven vaak onbewust meer geld uit dan we denken, meestal aan zaken die allang niet meer zinvol en nodig zijn. Betaal je elke maand een bedrag aan de sportschool, terwijl je nooit gaat? Of heb je een abonnement op een tijdschrift, dat je eigenlijk niet meer leest? Je kan een hoop geld besparen door onnodige abonnementen op te zeggen. Gebruik deze maand om eens flink financieel op te ruimen en check je abonnementen, vaste lasten en je verzekeringen. Wat is er nog écht nodig en waar kan je veranderen? Dit is bijvoorbeeld het moment dat je nog van zorgverzekering kan overstappen.

Slimme bespaar app

Neem deze maand ook je vaste patronen onder de loep, en dan vooral je patronen die stiekem best wat geld kosten. Koop je elke dag een koffie op weg naar je werk of een broodje in de pauze? Doe dat een paar weken niet. Dat scheelt al snel een boel geld. En weet je eigenlijk wat al je vaste lasten zijn per maand? We hebben vaak geen idee wat er maandelijks van onze bankrekening wordt afgeschreven. Met een slimme bespaar app weet je in één oogopslag wat je elke maand uitgeeft en wat dus je terugkerende kosten zijn. Het is fijn om hier een helder overzicht van te hebben.

Wat doen we met de cadeaus?

Waar veel geld in gaat zitten in de maand december zijn alle Sinterklaas- en kerstcadeaus. We denken vaak dat we met korting iets kopen, omdat dit zo gezegd wordt in de winkels en online. Maar laat je hier niet door verleiden. Als je ervoor kiest om cadeaus te geven, koop ze dan gedurende het jaar. Dat scheelt vaak een boel geld. Verder kan je ook met elkaar afspreken hoeveel geld je uitgeeft aan cadeaus en dat je de keuze maakt om minder of geen cadeaus te doen. Met kinderen is dit wellicht wat lastiger, maar het is mooi om ook aan hen te laten zien dat Sinterklaas en Kerst niet alleen om uitpakken gaat.

Iedereen neemt wat mee

Als je wat geld wilt besparen op het gebied van eten en drinken, kan je vragen of iedereen wat meeneemt. Het is typisch Amerikaans, maar wel een slimme tip om geld te besparen. We geven vaak veel meer geld uit met kerstdiners, omdat we denken dat we dan extra luxe en veel moeten eten. Er is niets mis met een viergangenmenu, maar waarom vraag je je gasten niet of ze iets willen meenemen? Ook met de jaarwisseling kan je vragen of iedereen iets meeneemt.