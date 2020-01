Het verschil maken als gritty woman, zo doet je dat volgens auteur Anja Uitdehaag

Een gritty woman is een vrouw die durft te vertrouwen op haar eigen kwaliteiten en ervaringen. Een zelfbewuste vrouw die weet wat ze waard is, wie ze is, waar ze voor staat en die doet wat ze moet doen om haar doelen te bereiken, zonder haar eigen, unieke stijl te verliezen. Auteur en carrièrevrouw Anja Uitdehaag schreef onlangs het boek ‘Gritty women get the corner office – ontwikkel jouw persoonlijke carrièremanifest’, omdat ze vindt dat meer vrouwen de gritty woman in zichzelf mogen omarmen. “Ik denk dat vrouwen te bescheiden zijn, zich te veel laten leiden door de verwachtingen van hun omgeving en nog te veel twijfelen aan hun eigen capaciteiten.”

Anja is jarenlang internationaal werkzaam geweest in topposities in het bedrijfsleven. Het heeft heel lang geduurd voordat ze het lieve meisje in haarzelf kon loslaten. “Ik maakte altijd onderdeel uit van een door mannen gedomineerd managementteam. Ik werkte keihard en mijn harde werken werd ook gewaardeerd. Tegelijkertijd werd ik gezien als super betrouwbaar, maar met het lieve meisje spelen en betrouwbaar zijn wil nog niet zeggen dat je hét verschil maakt.”

“Dit proces kwam op gang omdat ik niet lekker in mijn vel zat”

Toen ze tijdens haar carrière werd uitgezonden naar Indonesië is ze gaan nadenken over wie ze was en wie ze wil zijn. “Ik ben aan de slag gegaan met hoe ik mezelf wilde positioneren en profileren in het managementteam. Hoe kon ik mezelf zelfbewust en deskundig neerzetten zonder mezelf overmatig te profileren of concessies te doen aan mijn vrouw zijn? Met andere woorden: hoe kon ik dicht bij mezelf blijven in denken, doen en laten en toch het verschil maken? Dit was niet alleen een mentaal proces. Ik ben veel boeken gaan lezen, ben veel gaan reflecteren en ik ben gesprekken gaan voeren. Dit proces kwam op gang omdat ik niet lekker in mijn vel zat. Ik werd geleefd en er kwam veel op me af. Ik merkte dat ik reageerde op situaties waarvan ik achteraf dacht: had ik dat niet handiger kunnen aanpakken?”

Het valt Anja op dat veel vrouwen bescheiden zijn en twijfelen aan hun capaciteiten. “Ze vinden het lastig om zichzelf op de kaart te zetten. De business world is nog steeds een men’s world. Het is voor veel vrouwen moeilijk om in deze mannenwereld te opereren en om daarin hun eigen rol te pakken en dicht bij zichzelf te blijven. Toen ik mijn eerste leidinggevende functie kreeg, werd mij gezegd: “joh, je zou meer als een man moeten denken”. Dat maakte me super onzeker. Een leider wordt toch vaak geassocieerd met daadkracht, dominantie, een bereidheid om risico’s te nemen. Dat zijn eigenschappen die meer worden toegedicht aan een man dan een vrouw. Als je als vrouw dominant en daadkrachtig bent, word je snel gezien als bitchy en pushy. Als vrouw moet je de balans tussen mannelijke en vrouwelijke eigenschappen zie te vinden.”

Het doel van het boek

Wat wil ze met haar boek bereiken? “Het doel van mijn boek is om jonge vrouwen te stimuleren om te geloven in hun eigen kracht, om ze zelfbewuster te maken en hen uit te dagen om hun ambitie uit te spreken en ervoor te gaan. Het is belangrijk dat ze meer vertrouwen in zichzelf krijgen. We mogen ons meer bewust worden van de denk- en gedragspatronen die ons belemmeren en deze proberen om te zetten naar mogelijkheden. Ik heb veel van mijn eigen ervaringen in mijn boek verwerkt, zoals het belang van je kwetsbaar op durven stellen, perfectionisme loslaten, fouten durven maken, het hebben van een on- en offline netwerk en mentoren, politieke spelletjes spelen en te onderhandelen over salaris. Ik stel me kwetsbaar op in mijn boek.Ik laat zien dat het normaal is om tegen dit soort zaken aan te lopen. En daarnaast staan er veel tips en tricks en ervaringen van andere vrouwen in het boek. Verder daag ik vrouwen uit om werk te maken van hun persoonlijke carrière manifest, een mission statement omtrent datgene waarvoor je staat en waarnaar je streeft.”

Anja is op een gegeven moment erachter gekomen dat ze goed genoeg is zoals ze is en dat ze zich mag profileren zoals ze is. “Dit betekent voor mij dat het prima is om introvert te zijn, een directe communicatiestijl te hebben, daadkrachtig en resultaat gericht te zijn en tegelijkertijd gevoelig te zijn en om me kwetsbaar op te stellen. En het is ook prima om nee te zeggen en voor je eigen belangen op te komen.”

Mentoren in haar leven

Heeft ze zelf mentoren gehad in haar leven? “Ik verzamelde altijd veel mentoren om mij heen, mannen en vrouwen, daar maak ik geen onderscheid in. Ik heb veel geleerd van hun ervaringen. Twee zijn me bijgebleven. Dat is Mike, omdat hij vertrouwen in me had ondanks een heel erg nijpende situatie in Korea. Hij greep niet in, terwijl zijn collega’s wel heel nerveus waren. Mike ging ervan uit dat ik om hulp zou vragen als het niet goed ging. En Ulrike, een authentieke vrouw, die haar eigen koers voer, een heel eigen ‘presence’ had en zich niet gek liet maken. Ze dwong respect af door volledig zichzelf te zijn. Ik hoop dat vrouwen nog meer op zoek gaan naar een netwerk, rolmodellen en mentoren en ik hoop dat mijn boek vrouwen leert dat het niet eng is om hun ambitie uit te spreken en te weten en uit te dragen wat ze waard zijn.”