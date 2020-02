Dit zijn de zomervakantie trends van 2020

De zomervakantie: het duurt nog even, maar veel Nederlanders zijn er in hun hoofd al mee bezig. In 2018 ging 83 procent van de Nederlanders met vakantie en ook dit jaar vertrekken weer veel mensen naar het buitenland. Dit is dé tijd om je vakantie te plannen. Nieuws.nl heeft de zomervakantie trends voor 2020 op een rijtje gezet.

Digitalisering

Als we met vakantie gaan, speelt digitalisering een steeds grotere rol. Waar we vroeger onze reisdocumenten nog keurig uitgeprint naar de luchthaven meenamen, is dat niet meer van deze tijd. Volgens een onderzoek van Panel onder 1.000 Nederlanders in samenwerking met TUI Nederland zou 77 procent van de ondervraagden graag alle praktische informatie over hun reis terug willen vinden in een app. Een grote meerderheid wil graag via een app inchecken, online willen kijken wat er te doen is in het land van bestemming en extra’s willen regelen.

Beleving

Beleving is hét woord dit jaar als we het over vakantie hebben. Homestay is een groeiende trend, waarbij een woning wordt gedeeld met een lokale inwoner van een stad of dorp. Hierdoor krijg je als vakantieganger meer mee van de lokale gebruiken. Een andere beleving is verbonden met het eten tijdens de vakantie. De behoefte om bewuster te eten én meer te bewegen in ons dagelijkse leven, nemen we mee als we met vakantie gaan. Mensen willen naast vlees en vis bijvoorbeeld ook vegetarisch kunnen eten tijdens de vlucht. Daarnaast vinden we het belangrijk dat we gevarieerd kunnen eten in zowel hotels als bij andere accommodaties.

Ook beweging is belangrijk tijdens de vakantie. Fitness mogelijkheden in een hotel, zwemmen, wandelen of andere actieve bezigheden doen we graag tijdens onze vakantie. Van de ondervraagden wil 76 procent dagelijks een stevige wandeling maken en 61% wil minimaal twee dagen actief bezig zijn. Maar ook yoga en meditatie zijn een trend. We gaan niet alleen met vakantie voor de zon, het strand of voor de cultuur, maar ook om met meer rust en balans weer terug naar huis te gaan.

Turkije weer in trek

De afgelopen jaar is de interesse in vliegvakanties naar de Middellandse zee sterk toegenomen. Turkije heeft deels gezorgd voor deze toename in de populariteit. Turkije staat weer in de top 10 van de meest populaire vakantiebestemmingen. Voor dit land heb je een visum nodig, wat je online kan aanvragen. De prijs voor een visum naar Turkije is een paar maanden geleden verdubbeld. Hier kan je een goedkoop visum Turkije aanvragen.

Duurzaam

Dit jaar staat duurzaamheid hoog op de agenda, ook als het om onze vakantie gaat. We willen vooral genieten tijdens onze vakantie, maar we willen ook een duurzame footprint achterlaten in het land van bestemming. We vinden het belangrijk dat accommodaties goed zijn voor hun personeel en dat de lokale bevolking baat heeft aan ons bezoek. Kortom, mens en milieu zijn belangrijke factoren. Ook al zijn we ons steeds bewuster van de CO2 uitstoot, vinden we het belangrijker dat er goed wordt omgegaan met mens en natuur.

Bestemmingen

Naast Turkije zijn Spanje en Griekenland populaire vakantiebestemmingen dit jaar. Daarnaast zijn Bulgarije, Tunesië en Marokko steeds meer in trek. Als we kijken naar de trends voor verre vakantiereizen, dan trekken Curaçao en Aruba volle vliegtuigen. Ook Suriname groeit in populariteit.