Waarom faken vrouwen een orgasme?

Waar het vrouwelijk orgasme vroeger ondergeschikt leek aan dat van de man, lijkt er tegenwoordig steeds meer aandacht voor te zijn. Het is natuurlijk fijn wanneer seks voor alle betrokken partijen plezierig en fijn is. Hoewel ikzelf, als vrouw, seksueel genot voor vrouwen alleen maar toejuich (meer, meer, meer!), kan dit ook nog andere, onvoorziene neveneffecten hebben.

De extra nadruk die wordt gelegd op vrouwelijk genot kan onbedoeld bijdragen aan de keuze om een orgasme te faken (doen alsof je klaarkomt). Waarom doen vrouwen dit, juist terwijl er zolang is gestreden voor meer aandacht voor het vrouwelijk genot? Er zijn drie mogelijke verklaringen te geven voor de vraag waarom vrouwen een orgasme faken.

Seksueel genot wordt over het algemeen gelijk gesteld aan het hebben van een orgasme. Dit betekent dat seks pas leuk, plezierig en vooral goed is wanneer iedereen die meedoet aan de seksuele activiteit ook klaarkomt. Het orgasme wordt gedefinieerd als het doel van én de maatstaf voor succesvolle seks, niet klaarkomen betekent dus dat de seks niet geslaagd is. Zowel mannen als vrouwen kunnen daardoor de druk voelen om klaar te komen – of te doen alsof – en zo te voldoen aan de sociale verwachtingen van het ervaren van geweldige seks.

Nadruk op het orgasme kan leiden tot veel druk en spanning in de slaapkamer

Een tweede verklaring waarom heteroseksuele vrouwen een orgasme faken is ten behoeve van hun partner: het mannelijk orgasme wordt vaak beschouwd als simpel en natuurlijk, terwijl het vrouwelijk orgasme wordt gezien als ‘ingewikkeld’. Het gevolg hiervan is dat het vrouwelijk orgasme eerder dan het mannelijk orgasme wordt gezien als iets dat werk en moeite kost. Van de heteroseksuele man wordt niet alleen verwacht dat hij moeite in het vrouwelijk orgasme steekt, maar dat hij van nature ‘seksueel vaardig’ is op dit gebied. Met het aantonen van seksuele vaardigheden toont een man onder andere zijn mannelijkheid. Een orgasme zal de seksuele skills (en dus masculiniteit) van de man met wie heteroseksuele vrouwen het bed delen bevestigen. Deze nadruk op het orgasme kan leiden tot veel druk en spanning in de slaapkamer. Om onvervulde verwachtingen, onvrede en teleurstellingen voor zichzelf en hun bedpartner te voorkomen, kiezen sommige vrouwen ervoor om hun orgasme te faken.

Een derde verklaring is dat het orgasme vaak dient als het doel of het einde van de seksuele activiteit; het wordt niet voor niets de climax genoemd. In onderzoek geven zowel vrouwen als mannen aan dat ze soms een orgasme faken omdat ze niet weten hoe ze anders de seksuele activiteit tot een einde kunnen brengen. Voor hen is het orgasme de enige sociaal acceptabele reactie op het beëindigen van een seksuele activiteit.

Deze drie verklaringen zijn niet allesomvattend; het betekent niet dat er niet meer redenen zijn voor vrouwen (en ook mannen) om hun orgasme te faken. Elk seksueel contact, elke relatie en elke persoon is anders; ieder heeft zijn eigen ervaringen, eigen motivaties, en zijn eigen verhaal. Op basis van deze verklaringen lijkt seksueel contact echter meer op het volgen van een sociaal verantwoord schema dan op een plezierige activiteit. Dat is jammer, want seksueel contact zonder een orgasme kan ook heel fijn zijn. Laat sociale verwachtingen buiten staan, en behandel seks als een geweldig dessert: proef en geniet, maar stop als je niet meer kunt of wilt. Dit heeft niets te maken met de kwaliteiten van de chef; soms zit je gewoon vol.

Dit artikel is geschreven voor Ilvy.com door socioloog en onderzoeker Carolien van den Honert.