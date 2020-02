Green Juice: is dit gezonde sapje de nieuwe trend van 2020?

Green juice lijkt dé gezondheidstrend van 2020 te worden. Het poeder is op te lossen met water, in een smoothie of te verwerken in een maaltijd, zoals pannenkoeken. Green juice poeder bevat veel vitamines, mineralen en is rijk aan vezels. Het ziet er op het eerste oogopslag goed uit, maar helpt het je ook echt? Wij zochten het voor je uit en nemen bij een van de best geteste merken de Nutribites Green Juice, de proef op de som.

Wat is Green Juice en hoe gezond is het?

Het is een poedermix dat vol zit met vitamines, mineralen en andere gezonde voedingsstoffen uit een groot scala natuurlijke producten. De naam Green Juice verklapt al dat het hier gaat om plantaardige bronnen. Je kan hierbij denken aan groente, fruit, superfoods, kruiden, pro- en prebiotica, omega-3 vetzuren, alle essentiële aminozuren en algen. Deze voedingsstoffen worden onder andere gewonnen uit spinazie, frambozen, ananas, mango, boerenkool, banaan, acacia-vezels, gember, limoen, Stevia Reb-A98 (zuiver), Lactospore (probiotica), DygeZyme (enzymen), policosanol complex, grapefruit, kersen, bloemkool, sinaasappel, alfalfa, chlorella, acerola, tarwegras, ginseng, druivenpit extract, spirulina, groene thee bladeren, cranberry, pruimen, kool, appelvezels, paprika en broccoli.

Een hele waslijst aan gezonde natuurlijke bronnen, en er zit slechts een klein beetje Stevia in van hoge kwaliteit om het een tikje zoet te maken. Het is een zeer geconcentreerde en tevens complete Green Juice, in vergelijking met andere merken. Verder komen er geen E-nummers of andere onnatuurlijke voedingsstoffen aan te pas en maakt het de Nutribites Green Juice 100 procent puur.

Voordelen

We hebben de voordelen van Green Juice op een rijtje gezet:

Je kan met Green Juice afvallen met 25 calorieën per dosering, natuurlijk moet je hier wel meer bij eten. Maar je krijgt veel essentiële voedingsstoffen binnen, zonder te veel extra calorieën. Ideaal dus als je op je gewicht wilt letten.

Er zitten maar liefst 31 belangrijke ingrediënten in, en deze komen allemaal uit natuurlijke bronnen.

Bevat 3,6 gram vezels en dat is best veel voor een dosering van 10 gram, vezels zijn heel belangrijk voor je lichaam. Bevat slechts 2 gram koolhydraten en geen toegevoegde suikers (alleen een klein beetje natuurlijke Stevia, waardoor het een zoete doch eigen natuurlijke en fruitige smaak heeft.

Het is rijk aan essentiële voedingsstoffen die je lichaam nodig heeft in zeer hoge concentraties.

Nadelen

Er kleven ook een aantal nadelen aan Green Juice. Ook deze hebben we voor je op een rijtje gezet:

De smaak kan een beetje wennen zijn, ondanks het lekker zoet is proef je ook de natuurlijke voedingsstoffen.

Het is geen vervanging van een gezond eetpatroon, maar dat is met alles zo. Zorg er dus ook altijd voor dat je een gezond voedingspatroon hanteert.

Je kan de Green Juice in potten van 300 gram bestellen (bij normaal gebruik voor één maand), maar tegenwoordig ook een sample van 35 gram.

Is het veilig?

Ja, en het kan dagelijks worden gebruikt ter aanvulling op een gezond voedingspatroon. Maar er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. Zo wordt het gebruik ervan door zwangere vrouwen, mensen die bloedverdunners gebruiken of een allergie voor één van de ingrediënten hebben afgeraden. Bij twijfel kun je altijd het beste eerst even je huisarts raadplegen.

Gebruik en dosering

De Green Juice van Nutribites kan je in 3 verschillende doseringen gebruiken, namelijk:

5 gram per dag, bij een gezond voedingspatroon en waarbij het slechts een kleine aanvulling is.

10 gram per dag, dit is de normale hoeveelheid en zal voor een flinke groep mensen de beste dosering zijn.

20 gram per dag, voor iedereen die echt te weinig groente, fruit en essentiële voedingsstoffen binnenkrijgt of even een extra boost nodig heeft waarbij de normale 10 gram per dag kan worden aangevuld met nog een extra dosering van 10 gram op een andere moment van de dag.

Het is dus persoonlijk welke dosering er gebruikt wordt. Verder mag je ook niet de hoogste dosering overschrijden. Dit heeft gezien de hoge concentraties die erin zitten ook weinig extra effect.

Green Juice ervaringen

Het is gezond en dat staat buiten kijf, maar de smaak is toch voor een aantal mensen even wennen. Toch vindt de meerderheid het lekker (en ook zoet). Maar over smaak valt natuurlijk niet te twisten, het is persoonlijk. Wij hebben het natuurlijke groene sap ook even geproefd, en het is inderdaad wel lekker zoet. Er zit ook een natuurlijk fruitachtige smaak aan. Ga je het wat vaker gebruiken, zullen je smaakpapillen (wanneer je het niet lekker vindt) hier best snel aan wennen. Het geeft je een lekkere boost en hoe vaker je het gebruikt des te meer je dit merkt. Je kan het ook gebruiken ter vervanging van koffie of pre-workout supplementen, indien je die gebruikt bij het sporten.

Heeft Green Juice effect op je gezondheid?

Zorg er altijd voor dat je voedingspatroon eerst op orde is. Vervolgens kan je het aanvullen met Green Juice. Het is gezond, maar nooit een vervanging van de bekende 2 ons groente en 2 stuks fruit (minimaal).